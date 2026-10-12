قمة المليار متابع تفتح باب المشاركة في النسخة الـ2 من أغلى جائزة عالمية للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي

دبي في 12 أكتوبر/وام/ أعلنت "قمة المليار متابع" فتح باب المشاركة وشروط وتفاصيل النسخة الثانية من جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، الجائزة الأغلى عالمياً بقيمة مليون دولار أمريكي، والتي تعمل على تحفيز صناع المحتوى المبدعين من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف الإمكانات الجديدة التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى وتوظيفها في تقديم قصص هادفة تتناول قضايا إنسانية ومجتمعية مؤثرة.

وأطلقت القمة جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع BytePlus، ذراع الخدمات التكنولوجية المؤسسية التابعة لشركة ByteDance، وتحظى هذا العام بدعم من "TikTok"، مما يعزز وصولها إلى جمهور أوسع في جميع أنحاء العالم.

وتستضيف النسخة الخامسة من قمة المليار متابع خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير 2027 العرض الأول للأعمال المتأهلة، وتعكس الجائزة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع صناعة المحتوى، وتفتح مساحة جديدة أمام صناع المحتوى المبدعين للجمع بين قوة الفكرة وإمكانات أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة أفلام هادفة قادرة على الوصول إلى جمهور عالمي.

ودعت (قمة المليار متابع) صناع المحتوى المبدعين حول العالم إلى المشاركة في صناعة قصص جديدة تستكشف قضايا الإنسان والمجتمع والتكنولوجيا والطبيعة والعلاقات الإنسانية، باستخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي لإعادة تخيل الطريقة التي تروى بها القصص وتصل إلى الجمهور، وذلك بتقديم أعمالهم قبل الموعد النهائي في 20 نوفمبر 2026، من خلال الرابط: 1 Billion Followers Summit - AI Film Award 2027

وأكدت سعادة عالية الحمادي نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، نائب رئيس قمة المليار متابع، أن دعم صناع المحتوى في توظيف الذكاء الاصطناعي يتكامل مع رؤية دولة الإمارات لترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، والاستثمار في المواهب القادرة على قيادة التحولات المستقبلية.

وقالت: "تسهم قمة المليار متابع في ترجمة هذا التوجه إلى فرص عملية، من خلال جمع صناع المحتوى المبدعين والمواهب وشركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية والخبراء تحت سقف واحد، وإتاحة مساحة لتجربة الأفكار الجديدة وتحويلها إلى قصص ومشاريع تصل إلى العالم".

وأضافت: "نطمح من خلال هذه الجائزة، إلى اكتشاف مواهب جديدة قادرة على صياغة مستقبل صناعة المحتوى، وتقديم نماذج ملهمة تثبت أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة لتعزيز الخيال الإنساني، وليس بديلاً عنه".

وأشارت إلى أن جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية تمثل نموذجاً عملياً لهذا التوجه، إذ تركز على التكنولوجيا لتوسيع حدود الإبداع ومنح صناع المحتوى المبدعين إمكانات جديدة للتعبير عن الإنسان وقضايا المجتمع وتحولات العالم، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بوعي وابتكار لخدمة الفكرة والقصة وبناء تجارب قادرة على الوصول إلى جمهور عالمي.

من جهته، أكد لونغ لي، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى BytePlus، أن تعاون BytePlus مع قمة المليار متابع في إطلاق النسخة الثانية من الجائزة الأكبر من نوعها في العالم للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، يعكس أهمية دعم صناع المحتوى المبدعين وتوطيد العلاقة بينهم وبين المنصات الرقمية وشركات التكنولوجيا، وإتاحة الفرصة أمام المواهب من مختلف أنحاء العالم للتعرف على الإمكانات التي توفرها التقنيات الجديدة.

وقال: "تشكل قمة المليار متابع منصة عالمية مهمة لاكتشاف المواهب والأفكار الجديدة كونها تجمع الجائزة بين الإبداع البشري والإمكانات المتقدمة لأدوات الذكاء الاصطناعي، التي تمنح صناع المحتوى المبدعين فرصة لاستكشاف طرق جديدة في سرد القصص وتناول القضايا التي تهم المجتمعات حول العالم ونتطلع إلى مشاهدة الأعمال المشاركة في الجائزة، وما ستكشفه من رؤى جديدة حول مستقبل صناعة المحتوى في عصر الذكاء الاصطناعي".

وأضاف: "نؤمن في BytePlus بأن التكنولوجيا تكون أكثر تأثيراً عندما تمنح المبدعين مساحة أكبر للتجريب والتعبير، وتساعدهم في الوصول إلى جماهير جديدة بطرق مبتكرة، وتحويل أفكارهم إلى قصص وتجارب بصرية تصل إلى جمهور عالمي".

ويتم تكريم الفائز بجائزة هي الأكبر من نوعها في العالم وتبلغ قيمتها مليون دولار، فيما تستهدف المنافسة صناع المحتوى المبدعين الذين يمتلكون رؤية جديدة حول مستقبل السرد القصصي والإبهار البصري في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي.

ويتم تقييم المشاركات وفق مجموعة من المعايير التي توازن بين دمج الذكاء الاصطناعي والسرد القصصي والإبداع والجماليات والتنفيذ التقني.

وتسعى الجائزة من خلال هذه المعايير إلى تشجيع صناع المحتوى على تقديم أعمال تدمج الإمكانات البصرية للذكاء الاصطناعي، مع أفكارهم الابداعية لصناعة قصص تحمل معنى هادفاً، وتطرح أسئلة حول الإنسان والمجتمع والتكنولوجيا ومستقبل العالم.

ودعت قمة المليار متابع صناع المحتوى المبدعين الراغبين في المنافسة على الجائزة، إلى تقديم أعمال تتمحور حول أحد الموضوعات الرئيسية، التي تم اختيارها لتسليط الضوء على قضايا ترتبط بحياة الإنسان وتطور المجتمعات ومستقبل العالم.

وتشمل الموضوعات المجتمع والقضايا الإنسانية، من خلال قصص تستكشف التحديات التي تواجه الأفراد والمجتمعات في عالم اليوم والحقيقة والأخبار الزائفة والمعلومات المضللة، عبر أعمال تبحث في الطريقة التي يمكن أن تؤثر بها المعلومات في تفكير الناس وسلوكهم ونظرتهم إلى العالم.

ومن موضوعات الجائزة الإنسان والذكاء الاصطناعي، من خلال قصص تستكشف العلاقة المتطورة بين البشر والذكاء الاصطناعي والمناخ والطبيعة وكوكبنا المتغير أيضا عبر قصص تتناول العلاقة بين الإنسان والعالم الطبيعي، وتغير المناخ والظواهر الجوية والتحديات البيئية وشكل الكوكب الذي قد ترثه الأجيال المقبلة.

وأخيراً، العلاقات الإنسانية، ويركز هذا الجانب على الروابط التي تشكل حياة الإنسان، بما في ذلك العلاقات العاطفية والعائلية والصداقات والعلاقة بين الآباء والأبناء، وما يرتبط بها من مشاعر متداخلة وتجارب إنسانية معقدة.

وأكدت قمة المليار متابع أن الهدف من هذه الموضوعات هو إتاحة المجال أمام صناع المحتوى لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم قصص تهم الإنسانية، وتحويل التكنولوجيا إلى أداة للتعبير عن قضايا العالم وأسئلته وتحولاته، من خلال الصور والمشاهد اللافتة

ووضعت قمة المليار متابع عدة شروط للراغبين في المشاركة في الجائزة من مختلف أنحاء العالم، وعلى المتقدم أن يكون قد أتم 18 عاماً فأكثر، مع السماح لكل مشارك بتقديم فيلم واحد فقط، على أن يكون العمل أصلياً ومنتجاً خصيصاً للمشاركة في الجائزة، مع احتفاظ صاحبه بكامل حقوق الملكية وحقوق التأليف الخاصة به.

وتشترط الجائزة أن يتراوح زمن الفيلم ما بين 5 و7 دقائق، وأن يقدم بصيغة أفقية سينمائية بنسبة 16:9، وبدقة 1080p، وبصيغة MOV أو MP4، فيما يمكن إنتاج الفيلم بأي لغة، مع ضرورة إرفاق ترجمة باللغة الإنجليزية.

ويجب أن يتم توليد 70 بالمائة على الأقل من الفيلم النهائي باستخدام تقنية Dreamina Seedance، نموذج توليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي من ByteDance، فيما يمكن استخدام أدوات ذكاء اصطناعي أخرى وأدوات المونتاج والإنتاج التقليدية للعناصر المساندة.

ويُسمح بإدراج لقطات أصلية مصورة بطريقة حية ضمن العمل، شريطة أن تظل نسبة ما يتم توليده باستخدام أدوات Dreamina Seedance عند 70 بالمائة على الأقل من الفيلم النهائي.

وتتوج الجائزة رحلتها بعرض أبرز الأعمال في دبي،حيث يستمر استقبال المشاركات حتى 20 نوفمبر 2026، على أن يتم الإعلان عن القائمة المختصرة المكونة من 10 أعمال وبدء التصويت الجماهيري في 15 ديسمبر، ثم الكشف عن الأعمال الخمسة النهائية في 25 ديسمبر، وصولاً إلى عرضها والإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى البالغة مليون دولار خلال النسخة الخامسة لقمة المليار متابع من 8 إلى 10 يناير 2027.