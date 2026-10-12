24 شركة ألمانية تعرض أحدث تقنياتها بمعرض المطارات في دبي

دبي في 12 أكتوبر/وام/ أكد كاي بيرنفانجر رئيسة الجمعية الألمانية لمعدات المطارات /GATE/ أن الجناح الألماني في معرض المطارات بدبي يواصل حضوره للعام الثلاثين على التوالي بمشاركة 24 شركة ألمانية متخصصة في تجهيزات المطارات وحلولها التقنية وذلك في إطار تعزيز التعاون مع دولة الإمارات ودعم التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الطيران في المنطقة.

وقال بيرنفانجر في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش انطلاق فعاليات معرض المطارات اليوم في مركز دبي التجاري العالمي إن الشركات الألمانية المشاركة تفخر بوجودها في دبي مؤكدا أهمية المعرض كونه منصةً تجمع الشركات المتخصصة وتتيح لها استعراض أحدث ابتكاراتها وحلولها لتطوير البنية التحتية للمطارات.

وأضاف أن الجناح الألماني يضم شركات تعمل في مجالات متعددة تشمل أنظمة مناولة الأمتعة وتجهيزات المطارات والأنظمة التقنية والمعدات الأرضية، مشيراً إلى أن عدداً من هذه الشركات يشارك في مشروعات المطارات في دولة الإمارات منذ عقود وأسهم في توفير تجهيزات وحلول تقنية لمطاري دبي وأبوظبي.

وأوضح بيرنفانجر أن الاستدامة أولوية أساسية لمستقبل المطارات، مؤكداً أهمية تطوير حلول تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية لا سيما في أنظمة مناولة الأمتعة وغيرها من التجهيزات بما يلبي احتياجات المطارات ويدعم توجهاتها نحو تحقيق الاستدامة.

وأشار إلى أن المشاركة الألمانية تعكس عمق التعاون مع دولة الإمارات الممتد لأكثر من 30 عاماً، معربا عن تطلع الشركات الألمانية لمواصلة مساهمتها في مشروعات التطوير المستقبلية لقطاع الطيران في دبي والمنطقة من خلال تقديم حلول متقدمة ومستدامة تلبي متطلبات المطارات الحديثة.