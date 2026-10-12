غداً انطلاق النسخة الـ3 لدوري أبطال الخليج للأندية بمشاركة النصر وعجمان

أبوظبي في 12 أكتوبر/ وام/تنطلق غدََا الثلاثاء منافسات النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية للموسم الرياضي 2026–2027، التي ينظمها الاتحاد الخليجي لكرة القدم، بمشاركة 12 فريقاً تمثل الاتحادات الوطنية الأعضاء على أن يمثل الكرة الإماراتية فريقا النصر وعجمان.

وتشهد الجولة الافتتاحية إقامة 6 مباريات على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء وتتطلع الفرق المشاركة إلى تحقيق بداية إيجابية في مشوار دور المجموعات، الذي يشهد منافسة على ثماني بطاقات مؤهلة إلى الدور ربع النهائي.

وضمن مباريات المجموعة الثانية يلتقي غدا فريق النصر مع الرفاع البحريني في استاد آل مكتوم بدبي.

وضمن المجموعة الثالثة يستضيف فريق عجمان إربيل العراقي يوم الأربعاء المقبل في استاد راشد بن سعيد.

وفي بقية المباريات الغد ضمن المجموعة الأولى يلتقي كلا من نيوم السعودي مع شعب حضرموت اليمني، في تبوك، وضمن المجموعة الثانية يلتقي قطر القطري مع الزوراء العراقي في استاد سحيم بن حمد بالدوحة.

وفي يوم الأربعاء يلتقي الدحيل القطري مع الشباب العماني في استاد عبدالله بن خليفة بالدوحة، ضمن منافسات المجموعة الأولى، وفي المجموعة الثالثة، يلتقي الاتفاق السعودي مع كاظمة الكويتي في استاد نادي الاتفاق.

وتشهد النسخة الثالثة من البطولة مشاركة 12 فريقاً موزعا على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة فرق، تتنافس بنظام الدوري من مرحلتين، ذهاباً وإياباً.

وحسب نظام البطولة، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، إلى الدور ربع النهائي، الذي تقام منافساته بنظام الذهاب والإياب.