"شاهين" يحقق فوزه الأول في افتتاح بطولة "الاتحاد كلاسيك" لهوكي الجليد

العين في 12 أكتوبر/ وام/ افتتح فريق شاهين منافسات الرجال في بطولة "الاتحاد كلاسيك" لهوكي الجليد، بالفوز على فريق نوماد بنتيجة 5-2، بفئة الهواة (C)، فيما تفوق فريق خنجر على فريق بدوينس بنتيجة 4-3 ضمن فئة الهواة (B).

وانطلقت البطولة التي ينظمها نادي أبوظبي للألعاب الشتوية على صالة ألعاب هيلي للتزلج في منطقة العين، مساء أمس بمشاركة 53 فريقاً من الإمارات وروسيا وسلطنة عُمان، بإجمالي 530 لاعباً ولاعبة.

حضر حفل الافتتاح الشيخ أحمد بن نهيان بن زايد آل نهيان، وحمد عبيد الشرياني، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للألعاب الشتوية، بحضور عدد من مسؤولي مجلس أبوظبي الرياضي وممثلي الفرق المشاركة.

وقام الشيخ أحمد بن نهيان بن زايد آل نهيان والشرياني برمي قرص الهوكي، إيذاناً بانطلاق منافسات البطولة التي تستمر حتى 17 أكتوبر الجاري، وتقام منافساتها يومياً في صالة ألعاب هيلي للتزلج بالعين.

وشهدت مباراة الافتتاح ضمن منافسات السيدات، فوز فريق مسقط العُماني على فريق الظبي الإماراتي بنتيجة 5-1، بينما أحرز فريق "ساند ستورمز" دبي المركز الأول في فئتي تحت 8 أعوام و16 عاما للناشئين، وجاء فريق بدونس الروسي ثانياً في الفئتين، وحصد فريق بدونس الروسي المركز الأول، وجاء فريق ساند ستورمز دبي ثانيا، في فئتي تحت 10 أعوام و13 عاما.