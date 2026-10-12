إطلاق برنامج "صناع المحتوى الأزرق" لتأهيل 50 صانع محتوى لرفع الوعي بقضايا المياه والاستدامة

أبوظبي في 12 أكتوبر/وام/ أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، بالشراكة مع وزارة الخارجية والمؤسسة الاتحادية للشباب، والتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، عن إطلاق برنامج "صُنّاع المحتوى الأزرق" وفتح باب التقديم للمشاركة فيه من 12 إلى 30 أكتوبر 2026. يهدف البرنامج إلى إعداد 50 صانع محتوى من المواطنين والمقيمين لإنتاج محتوى رقمي يرفع الوعي بقضايا المياه، ويبرز جهود دولة الإمارات في الاستدامة والابتكار والتعاون الدولي.

يتزامن إطلاق البرنامج مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، بالشراكة مع جمهورية السنغال، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل ويسعى إلى تمكين الشباب من تقديم قصص تشرح ارتباط المياه بصحة الإنسان والغذاء والطاقة والتنمية، وأهمية التعاون للحفاظ على هذا المورد للأجيال المقبلة.

وقال سعادة عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة:" إن القرارات التي نتخذها اليوم بشأن المياه ستحدد ملامح العالم الذي سترثه الأجيال القادمة، ومن الضروري أن تسهم أصوات الشباب وأفكارهم في توجيه هذه القرارات ومن خلال برنامج "صُنّاع المحتوى الأزرق"، ندعو الشباب وصناع المحتوى لتسليط الضوء على قضايا المياه من خلال انتاج محتوى ابداعي ومبتكر للمساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المياه واستدامة مواردها.

وأضاف أنه ومع استعداد دولة الإمارات لاستقبال العالم في أبوظبي خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، أتطلع إلى ما سيقدمه صُنّاع المحتوى الشباب من رؤى وأفكار مبتكرة في تناول قضايا المياه، وما سيطرحونه من تساؤلات، وما سيسلطون الضوء عليه من قصص وتجارب وستسهم مشاركتهم في إثراء أعمال المؤتمر بأفكار جديدة وإبداعات طموحة، وتحفيزنا على النظر إلى التحديات من زوايا مختلفة، وتعزيز مسؤوليتنا جميعاً لتحويل الحوارات التي ستشهدها أبو ظبي إلى خطوات عملية تحقق أثراً ملموساً يعود بالنفع على الأفراد والمجتمعات.

وقال سعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام: "تضع دولة الإمارات قضية المياه في صميم جهودها لتحقيق التنمية المستدامة ومن خلال استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، تعمل مع شركائها على تعزيز التعاون الدولي ودفع الحوار نحو حلول عملية .. ونريد أن يكون شبابنا جزءاً من هذا الجهد، وأن يمتلكوا المعرفة والمهارات اللازمة لنقل رسالة الإمارات إلى الجمهور داخل الدولة وخارجها".

وأضاف: "يمنح برنامج صُنّاع المحتوى الأزرق الشباب فرصة لتناول قضايا المياه بأسلوب دقيق ومؤثر، وتسليط الضوء على المبادرات التي تسهم في صون الموارد وتعزيز الاستدامة.. فرفع الوعي بهذه القضايا يعزز فهم المجتمع للتحديات، ويشجع على مشاركته في مواجهتها".

وأكد الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام أن البرنامج ينسجم مع توجه الهيئة لإعداد المواهب الإعلامية الشابة وتزويدها بالمهارات اللازمة لإنتاج محتوى موثوق ومؤثر.

وأشار إلى أن الاستثمار في قدرات الشباب يتيح لهم مواصلة تناول قضايا الاستدامة والمشاركة في تغطية الفعاليات الوطنية والدولية بعد انتهاء المؤتمر.

وقال سعادة خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب: "ترتبط قضايا المياه والاستدامة بصورة مباشرة بمستقبل الأجيال، ومن المهم أن يكون الشباب شركاء فاعلين في التعامل معها، من خلال فهم التحديات والمساهمة بأفكارهم وقدراتهم في الجهود المبذولة لمواجهتها ويمنح برنامج "صُنّاع المحتوى الأزرق" الشباب تجربة نوعية توسع معارفهم، وتنمّي مهاراتهم، وتساعدهم على توظيف أدواتهم الإبداعية في خدمة قضايا ذات أولوية وطنية وعالمية".

وأضاف سعادته: "يأتي دور المؤسسة الاتحادية للشباب في البرنامج انسجاماً مع توجهاتها الاستراتيجية في تنمية قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، وإشراكهم في القضايا التي ترتبط بمستقبلهم، إذ نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تمكين جيل أكثر وعياً بمسؤوليته، قادر على توظيف مهاراته وطاقاته في إحداث أثر إيجابي يدعم جهود الدولة ويسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة".

من جهته أكد حسين العتولي مدير أكاديمية الإعلام الجديد أن برنامج صناع المحتوى الأزرق، يترجم توجهات دولة الإمارات في تمكين الشباب وتوظيف مهاراتهم الإبداعية في صناعة المحتوى لاسيما في واحدة من أهم القضايا المرتبطة بمستقبل المجتمعات، وهي قضية المياه واستدامة مواردها.

وقال: "نعمل بالتعاون مع شركائنا على تزويد المشاركين في البرنامج بالمعارف والأدوات اللازمة التي تساعدهم على تضمين الموضوعات المتخصصة في قضايا المياه والحفاظ على مواردها واستدامتها في قصص هادفة وجذابة وقادرة على الوصول إلى الجمهور والتأثير فيه".

وأضاف: "نسعى من خلال هذا البرنامج إلى بناء قدرات جيل جديد من صنّاع المحتوى القادرين على تقديم محتوى مسؤول ومؤثر حول قضايا الاستدامة، والاستفادة من السرد القصصي والفيديو والمنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي لإيصال الرسائل المهمة إلى جمهور أوسع في مختلف أنحاء العالم. ونؤمن بأن تمكين الشباب من هذه المهارات يتيح لهم الإسهام بفاعلية في الحوار حول المياه، وتقديم محتوى توعوي هادف يترك أثراً إيجابياً في المجتمعات".

ويشمل البرنامج تدريباً يمتد ثلاثة أسابيع خلال نوفمبر، يتناول قضايا المياه، والسرد القصصي، وإنتاج الفيديو، واستراتيجيات النشر الرقمي، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى ويتيح للمشاركين توظيف هذه المهارات في إنتاج محتوى مرتبط بالمؤتمر خلال ديسمبر.

ويستقبل البرنامج طلبات الشباب من عمر 18 إلى 35 عاماً من مختلف إمارات الدولة، ممن لديهم اهتمام بصناعة المحتوى أو الإعلام أو قضايا المياه والبيئة والاستدامة، مع القدرة على الالتزام بالتدريب وتُراجع الطلبات وفق شروط الأهلية والمهارات والدافع للمشاركة، وصولاً إلى اختيار مجموعة تمثل تنوع المجتمع في دولة الإمارات.

ويمكن للراغبين في المشاركة تقديم طلباتهم عبر الرابط https://newmediaacademy.jotform.com/262791327482060 حتى 30 أكتوبر 2026.