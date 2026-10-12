4 لاعبين ولاعبات يتأهلون إلى «دبي بريمير بادل P1»

دبي في 12 أكتوبر/وام/تأهل 4 لاعبين ولاعبات إلى بطولة دبي بريمير بادل P1، المقررة إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 15 نوفمبر المقبل في مجمع حمدان الرياضي، بعد فوزهم في التصفيات التي أقيمت خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر الجاري في مجمع ند الشبا الرياضي، وحصولهم على بطاقتي المشاركة الاستثنائية «وايلد كارد» في فئتي الرجال والسيدات.

ففي فئة الرجال، حجز الثنائي مانويل مانو روكافورت وكريستوبال غارسيا بلانكو بطاقة التأهل، بعد فوزهما في المباراة النهائية التي أقيمت أمس على الثنائي فرانسيسكو خافيير رودريغيز وإدواردو هيريرو ديل رييغو بنتيجة 7-6 و6-4.

وفي فئة السيدات، تأهل الثنائي مالينا جاكسون وماريا كونستانزا فيغا، بعد فوزهما على الثنائي أنجلينا نيزفستنايا وخيمينا سول بيريز بنتيجة 6-1 و6-4، في المباراة النهائية التي أقيمت أمس أيضاً.

وشهدت التصفيات مشاركة 31 فريقاً في فئة الرجال، بواقع 62 لاعباً، و25 فريقاً في فئة السيدات، بواقع 50 لاعبة، تنافسوا على بطاقتي التأهل إلى البطولة.