"أبوظبي للشطرنج" يعتمد قائمة المشاركين في بطولة العالم للفئات السنية بإسبانيا

أبوظبي في 12 أكتوبر/وام/أعلن نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية اختيار 7 لاعبين ولاعبات من الفئات السنية دون 17 عاما للمشاركة في بطولة العالم للفئات السنية من عمر 7 الى عمر 17 عاما، التي تستضيفها إسبانيا خلال الفترة من 13 إلى 21 أكتوبر الجاري.

وأوضح النادي في بيان له أن القائمة المشاركة تضم عبد الله عتيق الرميثي فئة 17 عاما، وفهد عبد العزيز آل علي وسلطان خالد الحوسني فئة 15 عاما، وحامد زيد فئة 11 عاما، ومريم خليفة القبيسي، وروضة غالب العفيفي، وعالية فهد الحرازي فئة 13 عاما.

وكشف أن البعثة غادرت اليوم إلى إسبانيا استعدادا للمشاركة في البطولة، وتضم الإدارية سلمى الظفاري والمدربة الأستاذة الدولية ماريا جيفورجيان والمدرب الأستاذ الدولي فؤاد الطاهر.

وقال حسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة النادي، إن البطولة محطة نوعية ومحورية في استراتيجية النادي التطويرية للارتقاء بقدرات الناشئين والشباب، وتوفير فرص المشاركة في البطولات العربية والقارية والدولية، وتواكب تطلعاته في تمكينهم من المهارات التنافسية العالمية، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وأكد حرص النادي على مواكبة المعايير والممارسات العالمية التي تعزز تأسيس أجيال من العناصر الواعدة، خصوصا أن أكاديمية أبوظبي للشطرنج توفر فرص التطورمن خلال الشراكات النوعية مع المؤسسات العربية والدولية، بهدف تبادل الخبرات، وتطوير القدرات، وتحسين مستويات التصنيف للوصول إلى الإنجازات في البطولات الخارجية.