الإمارات تشارك في معرض الصين للصناعة 2026 بشنغهاي

شنغهاي في 12 أكتوبر/ وام/ تستعرض دولة الإمارات العربية المتحدة فرص تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي والاستثماري مع جمهورية الصين الشعبية، خلال مشاركة وفد إماراتي برئاسة سعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من قيادات الوزارة، في معرض الصين الدولي للصناعة 2026، الذي تستضيفه مدينة شنغهاي خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري.

تركز مشاركة الوزارة على تعزيز الشراكات الصناعية، واستكشاف فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، والتعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع الذكي.

يضم الوفد ممثلين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدداً من الجهات والشركات الوطنية، من بينها مصرف الإمارات للتنمية، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، مجموعة إيدج، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة الدار.

ويتضمن برنامج الزيارة جولات في أجنحة المعرض، واجتماعات مع شركات صينية رائدة، وزيارات ميدانية لمصانع متخصصة في مجالات الروبوتات والأتمتة والتصنيع الذكي، بهدف بحث فرص نقل التكنولوجيا وتطوير الشراكات الصناعية، والتعريف بالفرص الاستثمارية التي توفرها دولة الإمارات للشركات الصناعية العالمية.