خروج مفاجئ للإسباني ألكاراز من بطولة شنغهاي لأساتذة التنس

شنغهاي في 12 أكتوبر / وام / ودع الإسباني كارلوس ألكاراز منافسات بطولة شنغهاي للأساتذة للتنس (ATP Masters 1000)، اليوم بعد خسارته أمام البلجيكي زيزو بيرجس بمجموعتين دون رد ( 5- 7)، و( 6- 7)، ضمن منافسات الدور الثالث (دور الـ32)، ليتأهل بيرجس إلى الدور ثمن النهائي.

وشهدت منافسات اليوم نفسه تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى الدور ثمن النهائي بعد فوزه على الأمريكي تايلور فريتز بنتيجة (3-6 و7-5 و6-3)، بعدما حول تأخره في المجموعة الأولى إلى انتصار.

وتأهل الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الخامس، إلى الدور ذاته بفوزه على التشيكي داليبور سفرتشينا بمجموعتين دون مقابل (6-2 و6-3)، فيما تجاوز النرويجي كاسبر رود منافسه الأمريكي ليرنر تيين بنتيجة (6-4 و7-6).

وفي مباريات أخرى، تأهل الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم إثر فوزه على الإسباني بابلو كارينيو بوستا بنتيجة (6-3 و4-6 و6-1).

كما واصل الإسباني رافاييل جودار مشواره في البطولة بفوزه على التشيكي ييري ليهيتشكا بنتيجة (4-6 و7-6 و6-4).

واختتم الهولندي بوتيك فان دي زاندسخولب قائمة المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي بعد فوزه على الفرنسي آرثر فيس بمجموعتين متتاليتين (7-5 و6-4).