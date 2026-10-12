165,9 مليون درهم عطاء "بيت الخير" بنهاية الربع الثالث

دبي في 12 أكتوبر / وام / بلغ إنفاق جمعية بيت الخير خلال شهر سبتمبر الماضي 15 مليون درهم بما فيها مبلغ 3,4 مليون درهم مساهمات الشريك الاستراتيجي الأول بنك "دبي الإسلامي" ليقفز عطاؤها حتى نهاية الربع الثالث إلى 165,9 مليون درهم .

توزع هذا المبلغ ما بين 68,9 مليون درهم أنفقت من أموال الزكاة و96,9 مليون درهم أنفقت من أموال الصدقات ليبلغ عدد المستفيدين من عطاء الجمعية خلال الأشهر التسعة الماضية 50 ألفا و252 أسرة وحالة تمت تلبية طلب مساعدتها بعد دراسته وفق القواعد المرعية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الجمعية تنفيذها حزمة مشاريعها الجديدة للأعوام (2026 – 2030) وفي مقدمتها مشاريع الدعم الشهري للأسر الأقل دخلاً ومشروع المساعدات الطارئة ومشروعها المجتمعي الناجح "علاج" ومشروع "تعليم".