«أبوظبي للمواي تاي» يتوج بلقب بطولة الإمارات للشباب بـ41 ميدالية

أبوظبي في 12 أكتوبر/وام/ اختتم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج أمس منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي للشباب، التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام في مبادلة دوم بنادي الجزيرة بأبوظبي ضمن أجندة «موسم أبطال الإمارات» 2026-2027، بمشاركة 790 لاعباً ولاعبة يمثلون 51 نادياً وأكاديمية من مختلف أنحاء الدولة.

وتصدر فريق «أبوظبي للمواي تاي» الترتيب العام للبطولة برصيد 41 ميدالية، بواقع 20 ذهبية و15 فضية و6 برونزيات، فيما جاء «تايجر كيك بوكسينج» في المركز الثاني برصيد 34 ميدالية، منها 16 ذهبية و8 فضيات و10 برونزيات، وحل «الخليج للفنون القتالية» ثالثاً برصيد 34 ميدالية أيضاً، بواقع 13 ذهبية و14 فضية و7 برونزيات.

وجاء «ذا فورس سبورتس» في المركز الرابع برصيد 21 ميدالية، منها 11 ذهبية و7 فضيات و3 برونزيات،

واحتل «يونيفرس فيتنس» المركز الخامس برصيد 29 ميدالية، بواقع 7 ذهبيات و17 فضية و5 برونزيات، وحُدد ترتيب الفرق وفق عدد الميداليات الذهبية.

وشهد اليوم الختامي إقامة النزالات النهائية ومنافسات تحديد المركز الثالث، قبل تتويج الفائزين وأصحاب المراكز الأولى، بحضور علي خوري وياسر سالم الساعدي، عضوي مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، إلى جانب ممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة.

وأقيمت منافسات البطولة ضمن 198 فئة وزنية للفئات العمرية من 6 إلى 17 عاماً، وتوزعت النزالات على خمس مناطق تنافسية شملت ثلاث حلبات وبساطي «تاتامي»، وفق لوائح الاتحاد الدولي للمواي تاي (IFMA).

وتعد البطولة ثانية محطات «موسم أبطال الإمارات» 2026-2027، بعد بطولة الإمارات للكيك بوكسينج لفئة الكبار التي أقيمت في سبتمبر الماضي، ضمن برنامج البطولات المحلية الهادف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتطوير المستويات الفنية، وتعزيز المشاركة التنافسية لمختلف الفئات العمرية.

وأكد طارق محمد المهيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، أن النجاح الذي حققته البطولة يعكس التطور المتواصل لرياضة المواي تاي في الدولة، والجهود المبذولة لبناء قاعدة قوية من اللاعبين واللاعبات في مختلف الفئات العمرية.

وقال إن مشاركة 790 لاعباً ولاعبة يمثلون 51 نادياً وأكاديمية تؤكد النمو المتسارع للعبة، وتعكس نجاح الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة الممارسة واستقطاب الأجيال الصاعدة، بما يسهم في تعزيز انتشارها على مستوى الدولة.

وأضاف أن بطولات الفئات العمرية تعد ركيزة أساسية لاكتشاف المواهب وصقل قدراتها، وإعداد جيل قادر على المنافسة في المحافل الإقليمية والدولية، مشيداً بالدور الذي تقوم به الأندية والأكاديميات والأجهزة الفنية في تطوير مستويات اللاعبين، وأكد مواصلة العمل من خلال «موسم أبطال الإمارات» للارتقاء بجودة البطولات المحلية وتعزيز استدامة التطور الفني بما يواكب تطلعات الاتحاد.