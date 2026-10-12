انطلاق النسخة الـ22 من معرض التعليم الدولي بمركز إكسبو الشارقة

الشارقة في 12 أكتوبر / وام / انطلقت اليوم في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الثانية والعشرين من معرض التعليم الدولي بمشاركة مؤسسات تعليمية وأكاديمية تمثل أكثر من 20 وجهة دراسية حول العالم .

تستعرض النسخة الجديدة مجموعة متنوعة من البرامج والتخصصات الجامعية وخيارات التعليم العالي بما يتيح للطلبة وأولياء الأمور التعرف على الفرص التعليمية المتاحة ومتطلبات الإلتحاق بها.

افتتح المعرض سعادة وليد عبدالرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة يرافقه سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة والدكتورة عائشة بوخاطر الشامسي الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات والهيئات والمؤسسات التعليمية المشاركة.

وعقب الافتتاح قام الحضور بجولة في أروقة المعرض اطّلعوا خلالها على الأجنحة المشاركة وما تقدمه الجامعات والمؤسسات الأكاديمية من برامج وتخصصات دراسية وتعرّفوا على الفرص التعليمية المتاحة ومتطلبات القبول إلى جانب تبادل الحديث مع ممثلي المؤسسات حول البرامج المطروحة والمسارات الأكاديمية المختلفة.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع أن معرض التعليم الدولي يواصل دوره في توفير منصة تجمع المؤسسات الأكاديمية بالطلبة وأولياء الأمور وتمنحهم فرصة الاطلاع المباشر على الخيارات التعليمية المتنوعة بما يدعم قراراتهم بشأن مواصلة التعليم العالي واختيار التخصصات المناسبة لتطلعاتهم.

وقال المدفع إن معرض التعليم الدولي يمثل حلقة وصل بين المؤسسات الأكاديمية والطلبة إذ يتيح لهم التعرف على البرامج والتخصصات الجامعية ومقارنة الخيارات المتاحة والتواصل المباشر مع الجهات التعليمية للاطلاع على متطلبات القبول والمسارات الدراسية المختلفة، مؤكدا حرص مركز إكسبو الشارقة على تطوير المعرض واستقطاب مؤسسات تعليمية متنوعة بما يعزز قيمته للطلبة وأولياء الأمور ويوفر لهم معلومات تساعدهم على رسم خطواتهم الأكاديمية والمهنية بثقة ووضوح.

ويُنظم المعرض من قبل مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الشارقة للتعليم الخاص وبشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي ويستمر حتى 13 أكتوبر الجاري مستهدفاً إتاحة مساحة للتواصل المباشر بين الطلبة والمؤسسات التعليمية والتعريف بالبرامج الأكاديمية والفرص المتاحة لمواصلة الدراسة.