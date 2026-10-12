الهاجري والكربي يتصدران أولى جولات التمايز 1.45 متر بالشارقة للفروسية

الشارقة في 12 أكتوبر/ وام / أحرز الفارسان محمد غانم الهاجري ومحمد حمد الكربي الفوز بصدارة أقوى منافسات قفز الحواجز حتى الأسبوع الثالث لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز وتضمن 15 منافسة تفرعت نتائجها إلى 24 قائمة اشتملت على جميع فئات الفرسان وأقيمت على الميادين الداخلية المغطاة والخارجية المكشوفة بمركز الشارقة للفروسية خلال يومي 10 ـ 11 من أكتوبر الحالي بإشراف إتحاد الإمارات للفروسية والسباق ورعاية لونجين راعي دوري القفز بمشاركة 264 فارساً وفارسة و 410 خيول.

شهد المنافسات وتوّج الفائزين سعادة سلطان محمد خليفة اليحيائي رئيس لجنة قفز الحواجز باتحاد الفروسية مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق وتابع سيرها ومشاركة الفرسان فيها حسام أبوبكر زميت ممثل اتحاد الفروسية رئيس قسم قفز الحواجز وترأس الحكم الدولي يوسف المحمودي لجنة التحكيم وصمم مسارات المنافسات الدولي عباس مهاجر بمعاونة الدولي أشرف الليثي وأشرف على الميادين عبد الرؤوف محمد بمعاونة 4 مشرفين دوليين.

واختتمت فعاليات الأسبوع الثالث بمنافسة من جولة واحدة مع جولة للتمايز وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 1.45 متر وهي المرة الأولى التي تنعقد فيها إحدى منافسات القفز بهذا المستوى منذ انطلاقة الموسم الجديد وخصصت لمشاركة فرسان المستوى الأول وفي جولة خاصة بهم شارك فيها أيضاً الفرسان من فئة الشباب عمر 25 سنة وأقل وشهدت ميادين الفروسية في الإمارات مثلها خلال البطولات الدولية آخرها في بطولتي كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية وبطولة الشراع الدولية وأحرز فيهما فرسان الإمارات نتائج مشرفة ومن المتوقع أن يشهد الموسم الحالي المزيد منها خاصة بعد تضمينها منافسات المراحل السنية لفرسان القفز بدول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية.

وأقيمت المنافسة الأولى للفئتين في أول أيام المنافسات 10 أكتوبر بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز الـ1.40 متر وتنافس 8 مشاركين من الفرسان الشباب عمر 25 سنة وما دون سيطر 4 منهم على الأداء دون خطأ في إحدى المرحلتين ومن فرسان المستوى الأول تنافس 17 مشاركاً وأكمل المرحلتين 6 مشاركين دون خطأ 4 منهم من نادي الشارقة للفروسية وتوّج بجائزة المركزين الأول والثاني الفارس شادي غريب مع "كابيمت دي مارش" والزمن 35.23 ثانية و"ليلاندي" والزمن 36.24 ثانية والمركز الثالث أحرزه زميله الفارس محمد غانم الهاجري مع "مكليستر في دي ال" والزمن 37.11 ثانية.

وجاءت المنافسة التالية للفئتين أقوى من سابقتها بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 1.45 متر من فئة الشباب 25 سنة وما دون تنافس 6 فرسان ونجح الفارس الشاب محمد حمد الكربي في إكمال الجولة الرئيسة دون خطأ منفرداً على صهوة "ماتشو بي اتش" من نادي الشارقة للفروسية كما حاز الصدارة على مستوى فرسان المستوى الأول زميله الفارس محمد غانم الهاجري مع "مكليستر في دي ال" من بين 10 مشاركين نجح 3 منهم في إكمال الجولة الرئيسة دون خطأ وجولة التمايز أكملها دون خطأ الفارس الهاجري في زمن بلغ 42.16 ثانية والثاني زميله الفارس محمد فادي الزبيبي مع "اف زد بوي" في زمن 46.64 ثانية مع 4 نقاط جزاء وجائزة المركز الثالث نالها الفارس مفتاح جوهر الظاهري مع "سيرا بي اس" من فرسان شرطة أبوظبي والزمن 46.99 ثانية مع 4 نقاط جزاء.

وصممت منافستان لفئتي الشباب والمستوى الأول الأولى من مرحلتين خاصة على حواجز الـ1.30 متر على الميدان الخارجي وتنافس فيها 15 مشاركاً 3 منهم دون خطا أولهم جواد نظام مع "هارليس جاك زد" من نادي الشارقة للفروسية وبذات المواصفات والارتفاع تنافس 54 مشاركاً من المستوى الأول وأكمل المرحلتين 24 مشاركاً دون خطأ أولهم الفارس عمرو جمال محمد مع "زازو زد" من نادي الشارقة أيضاً.

وفي منافسة اليوم الثاني للفئتين أقيمت بمواصفات الجولة مع تمايز وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 1.35 متر وتنافس فيها 14 مشاركا وانتهت مشاركة 5 منهم برصيد 4 نقاط جزاء في الجولة الرئيسة وتقاسموا جائزة المركز الأول وتنافس 56 مشاركاً من فرسان المستوى الأول وصعد إلى التمايز 14 منهم وأكمل التمايز 6 منهم دون خطأ وتصدرهم بفوز جديد أكمل به ثنائية الفارس عمرو جمال محمد مع الجواد "زازو زد" من نادي الشارقة بزمن 41.41 ثانية ونال جائزة المركز الثاني الفارس أسامة الزبيبي مع "فيرست برنسيس" من منتجع الفرسان الرياضي والزمن 43.55 ثانية.

وفي حواجز الـ1.20 متر الأولى من مرحلتين خاصة شارك بها 27 من فئة الـ"جونيورز" منهم 10 دون خطأ والأول الفارس محمد ماجد العواني مع "دولين باي" من نادي أبوظبي للفروسية وتنافس فيها 64 مشاركاً من فرسان المستوى الثاني وأكمل المرحلتين 18 منهم دون خطأ أولهم عمر عبد الله الحوسني مع "كامبينو ام آر" من نادي الشارقة للفروسية ومن الخيول الصغيرة عمر 6 سنوات تنافس 19 خيلاً و11 منها أكمل المرحلتين دون خطأ أولها "بارسيفال" بقيادة هشام غريب من نادي رومانو للفروسية.

وفي منافسة المرحلتين يوم 11 أكتوبر على ذات الارتفاع 1.20 متر شاركت الخيول الصغيرة عمر 6 سنوات وأكملت 6 خيول المرحلتين دون خطأ والأول "دوبل بلي" بقيادة سالم خميس السويدي من نادي الشارقة للفروسية وتنافس 27 مشاركاً من فئة الـ"الجونيورز" منهم 4 دون خطأ أولهم علي مفرج الكربي مع "سوبر تروبر" من نادي الشارقة أيضاً وتنافس 73 مشاركاً من فرسان المستوى المستوى الثاني وأكمل المرحلتين 11 فارساً دون خطأ أولهم أحمد نزار منصور مع "ألباما زد" من مركز الإممارات للفروسية.

وتواصلت منافسات الأسبوع الثالث وشهدت مشاركة 75 متنافساً في جولة الزمن المثالي على حواجز 1.00 متر و33 متنافساً في المرحلتين الخاصة على حواجز الـ1.05 متر بمشاركة 97 متنافساً في المبتدئين المتقدمة "3" على حواجز الـ1.10 متر ومنافستان للخيول عمر 4 سنوات "3 خيول" و9 خيول عمر 5 سنوات على حواجز "80 ـ 90" مترا ثم تجدد بينهم التنافس في منافسات اليوم الثاني من المنافسات من جولة بالزمن المثالي والمرحلتين للأشبال 1.10 متر "31 مشاركا" و95 مشاركاً من فئة المبتدئين المتقدمة "3".

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