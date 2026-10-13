الذهب يتراجع بعد تسجيل أعلى مستوى في أسبوع

عواصم في 13 أكتوبر/ وام/ تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعدما سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى له في أسبوع خلال الجلسة السابقة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 4164.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0201 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.1 بالمئة إلى 4187.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد هبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 60.01 دولار، وانخفض البلاتين بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1682.47 دولار، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1137.69 دولار.