دول مجلس التعاون تحقق 100% في توفير الخدمات الصحية والتنظيمات الوطنية لليافعين والشباب

مسقط في 13 أكتوبر / وام / حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نسبة إنجاز بلغت 100% في توفير الخدمات الصحية الأساسية، وفي التنظيمات الأساسية الوطنية الموجهة لليافعين والشباب، متفوقة على المؤشرات العالمية البالغة 68% للخدمات و84% للتنظيمات، وفق بيانات حديثة صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون في مسقط.

وأظهرت إحصاءات المركز أن عدد اليافعين والشباب (الفئة العمرية من 10 إلى 24 عاما) في دول المجلس بلغ نحو 12.8 مليون نسمة، مشكلين ما نسبته 20% من إجمالي السكان في عام 2025، ما يعكس أهمية قاعدتها الديموغرافية المؤثرة في مستقبل التنمية بالمنطقة.

وتبرز هذه النتائج مستويين رئيسيين من الرعاية الصحية في دول المجلس؛ يتمثل الأول في الشمول الكامل للخدمات الصحية الأساسية، فيما يرتكز الثاني على متانة الأطر والتشريعات الوطنية الداعمة لحماية صحة هذه الفئة وتسهيل وصولها إلى الرعاية المتقدمة.

وتحتفل دول مجلس التعاون سنويا في 30 سبتمبر بـ"اليوم الخليجي لصحة اليافعين والشباب" لتعزيز الوقاية وتطوير الخدمات والاستثمار في صحة الأجيال الصاعدة، بما يسهم في بناء مجتمع خليجي أكثر صحة، وقدرة على مواصلة مسيرة التنمية.