الصين تخفض استرداد ضريبة القيمة المضافة على صادرات مركبات الطاقة الجديدة إلى 9%

بكين في 13 أكتوبر / وام / أعلنت الصين خفض معدل استرداد ضريبة القيمة المضافة على صادرات مركبات الطاقة الجديدة، التي تشمل المركبات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، إلى 9% بدلا من 13%، اعتبارا من مطلع أبريل 2027، مع استمرار تطبيق ترتيبات ضريبة الاستهلاك الحالية دون تغيير.

ويتزامن الإجراء، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، مع نمو قياسي لصادرات السيارات الصينية التي بلغت 8.205 مليون وحدة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، متضمنة أكثر من 4 ملايين مركبة طاقة جديدة، بزيادة تجاوزت الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما تقرر أيضا إلغاء استرداد ضريبة الصادرات على البطاريات كليا في يناير 2027.

وأكد لوه تشي هنغ، كبير الاقتصاديين في شركة "يويكاي" للأوراق المالية، أن خفض الاسترداد يحد من المنافسة السعرية الاستنزافية ويدفع الشركات نحو التنافس التكنولوجي والعلامة التجارية مع احتفاظ المركبات الصينية بتنافسيتها في أسواق أوروبا والولايات المتحدة، فيما أوضح تشن شي هوا، نائب الأمين العام للجمعية الصينية لمصنعي السيارات، أن الصادرات تواصل نموها المتسارع وتظهر مرونة قوية وسط توقعات بأداء مستقر للقطاع خلال الربع الرابع من العام الجاري.

-خلا-