رئيسة وزراء إيطاليا تقر بضعف النمو وتدعو لتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي

روما في 13 أكتوبر / وام / أقرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بضعف النمو الاقتصادي في بلادها، مشيدة في الوقت ذاته بقدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الصدمات الأخيرة بفضل مساهمة الشركات والعاملين فيها.

ودعت ميلوني، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد" خلال كلمتها أمام الجمعية العمومية لاتحاد الصناعات "أسولومباردا" في ميلانو، إلى ضرورة تعامل الدولة مع القطاع الصناعي كشريك إستراتيجي داعم للنمو والابتكار، وليس مجرد مصدر للإيرادات الضريبية أو قطاع تكبله العراقيل والتدخلات المباشرة، مؤكدة أن الشركات الساعية للتطور تمثل عنصرا أساسيا في تعزيز تنافسية وقوة إيطاليا دوليا.

-خلا-