2.31 مليون خطوة حصيلة "تحدي أكتف أبوظبي للحركة" خلال يوليو وأغسطس

أبوظبي في 13 أكتوبر / وام / سجل المشاركون في "تحدي أكتف أبوظبي للحركة"، بدعم من تطبيق "سيتي مووف" التابع لمركز أبوظبي للصحة العامة، 2.31 مليون خطوة وقطعوا مسافة إجمالية بلغت 1,735 كيلومتراً عبر خمسة مراكز تسوق في إمارة أبوظبي، خلال شهري يوليو وأغسطس 2026، في مبادرة هدفت إلى دمج النشاط البدني في الروتين اليومي للسكان من خلال تحديات رقمية تفاعلية.

وجاءت المبادرة ثمرة تعاون بين تطبيق "سيتي مووف"، المنصة الرقمية التفاعلية القائمة على أسلوب اللعب والتابعة لمركز أبوظبي للصحة العامة، و"أكتف أبوظبي"، بهدف توسيع نطاق ممارسة النشاط البدني خارج المساحات التقليدية، مثل الكورنيش والحدائق، وصولاً إلى مراكز التسوق التي تشكل جزءاً من الحياة اليومية لأفراد المجتمع.

وأتاح "تحدي أكتف أبوظبي للحركة" للمشاركين تحويل زياراتهم المعتادة لمراكز التسوق إلى تجارب تجمع بين الحركة والاستكشاف والمشاركة، عبر سلسلة من التحديات الرقمية المصممة لتشجيع النشاط البدني بأسلوب تفاعلي يناسب مختلف مستويات اللياقة البدنية.

وأكد سعادة الدكتور راشد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة، أن تعزيز النشاط البدني يتطلب ابتكار طرق تجعل الحركة جزءا سهلا وممتعا من الحياة اليومية، موضحا أن تطبيق "سيتي مووف" يوظف التقنيات الرقمية وأسلوب اللعب لتحقيق هذا الهدف، وشدد على أهمية الشراكات المجتمعية لبناء مجتمع أكثر نشاطا وحيوية في الإمارة.

وأوضح منصور الظاهري، مؤسس "أكتف أبوظبي"، أن التحدي استهدف تسهيل ممارسة النشاط البدني والحد من العوائق المرتبطة به، مشيرا إلى أن التعاون مع "سيتي مووف" أسهم في تحويل الأماكن المألوفة كالمراكز التجارية إلى وجهات محفزة على الحركة والمشاركة ضمن الروتين اليومي للمجتمع.

وصمم التحدي ليكون أكثر شمولية من تحديات اللياقة البدنية التقليدية التي تركز غالبا على الأداء والمنافسة وتستهدف أصحاب مستويات اللياقة الأعلى، إذ لم يشترط مستوى محددا من اللياقة أو سرعة معينة، وأتاح لكل مشارك ممارسة النشاط وفق وتيرته وقدراته، بدءا من أداء تمرين قصير وصولا إلى المشي بوتيرة مريحة أثناء التنقل بين المتاجر.

واعتمد التحدي على مهام رقمية مرتبطة بالموقع، شجعت المشاركين على استكشاف المواقع المحيطة بهم وإنجاز أنشطة بسيطة أثناء زياراتهم المعتادة، بما أتاح لهم زيادة حركتهم اليومية دون الحاجة إلى تغيير روتينهم أو تخصيص وقت إضافي لممارسة الرياضة، وأسهم هذا النهج في دمج الحركة في التجربة اليومية بصورة مرنة وتفاعلية ومتاحة لمختلف أفراد المجتمع.

واختيرت خمسة مراكز تسوق لاستضافة تحديات "سيتي مووف"، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من السكان في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، وهي الظفرة مول، والفوعة مول، والوحدة مول، ودلما مول، والخالدية مول.