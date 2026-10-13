سان فرانسيسكو في 13 أكتوبر / وام / حذرت شركة "أنثروبيك" من أن نماذج الذكاء الاصطناعي الصغيرة قد تصبح قادرة في غضون أشهر قليلة، وبحلول نهاية العام الجاري، على نسخ نفسها ذاتيا وبشكل مستقل على أجهزة إنترنت الأشياء التجارية، مثل الأفران الذكية وأجهزة التلفزيون العاملة بنظام أندرويد من علامات تجارية غير معروفة، وسط صعوبة بالغة في إيقافها مستقبلا لغياب نقاط تحكم مركزية لتعطيلها وقدرتها على استهداف معالجات مراكز البيانات واكتشاف أجهزة غير مألوفة ذاتيا بخلاف البرمجيات الخبيثة التقليدية.

وأظهرت تجارب أجرتها الشركة لاختبار قدرة النماذج على رصد الأجهزة ذات الثغرات الأمنية والانتشار دون تدخل بشري، أن النماذج الصغيرة التي تقل معاملاتها عن 30 مليار معامل تمكنت من إنجاز خطوات عديدة لعملية النسخ الذاتي رغم مواجهتها صعوبات في إتمام التسلسل كاملا، في حين أثبتت اختبارات مبسطة جرى فيها استبعاد بعض التدابير الأمنية قدرة نموذج "جي إل إم-5.2" ونماذج أقوى منه على إتمام عملية النسخ الذاتي بصورة شاملة، مع توقعات بلحاق نماذج صغيرة تعتمد على الأوزان بهذا المسار قريبا.

ودعت الشركة إلى ضرورة تعزيز حماية الأنظمة الإلكترونية ورفع مستويات أمانها لعرقلة انتشار هذه العوامل البرمجية الذاتية، مشيرة إلى أن استهداف أجهزة إنترنت الأشياء والأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت يعود إلى افتقارها النسبي لإجراءات الأمان الكافية واعتماد تلك النماذج المستقلة على موارد حوسبة شائعة ومتاحة على نطاق واسع لنسخ نفسها تدريجيا.

-خلا-