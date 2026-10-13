أبوظبي تطلق موسمها الجديد بأكثر من 40 فعالية كبرى تتصدرها الفنون والفورمولا 1 وافتتاح "جوجنهايم"

أبوظبي في 13 أكتوبر / وام / أطلقت "أجندة فعاليات أبوظبي" برنامج موسمها الجديد الحافل بأكثر من 40 فعالية كبرى تقام في مختلف أنحاء الإمارة خلال الربع الأخير من العام الجاري وتستمر حتى مطلع عام 2027، مقدمة للزوار والمجتمع المحلي باقة متنوعة ترسخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة للثقافة والترفيه والرياضة.

وتقدم "حياكم في أبوظبي"، الهوية السياحية لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، برنامجاً متكاملاً يجمع بين الفعاليات الثقافية والمعارض الفنية والحفلات الموسيقية الحية والبطولات الرياضية والتجارب الترفيهية والعائلية، متضمناً سلسلة من الأمسيات الغنائية لنخبة من النجوم، تتقدمها حفلات "يا سلام" المصاحبة لسباق الفورمولا 1، فضلا عن النسخة الرابعة من "ليالي السعديات" التي تقام على مسرح خارجي مفتوح بإطلالات ساحلية خلابة.

ويشهد القطاع الثقافي زخما استثنائيا يتصدره الافتتاح المرتقب لمتحف "جوجنهايم أبوظبي" في 11 ديسمبر المقبل ليمثل إحدى أبرز محطات عام 2026 في قلب المنطقة الثقافية بالسعديات، بعدما صممه المعماري العالمي الراحل فرانك جيري ليكون صرحا بارزا للفن الحديث والمعاصر، بالتزامن مع احتفال كل من "متحف العين" و"متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي" و"متحف زايد الوطني" بإتمام عامها الأول خلال شهر أكتوبر الجاري.

وتتضمن الأجندة الثقافية انطلاق القمة الثقافية أبوظبي تحت شعار "في إعادة تخيل المشترك" في منارة السعديات ومؤسسات المنطقة الثقافية من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، بمشاركة نخب فكرية وإبداعية وصناع سياسات من العالم، إضافة إلى تدشين النسخة الأولى من معرض "فريز أبوظبي" في منارة السعديات من 19 إلى 22 نوفمبر ارتكازاً على إرث "فن أبوظبي"، وإقامة المعرض الدولي للفنون والتصميم في مبنى المسافرين رقم 1 بمطار أبوظبي الدولي القديم من 18 إلى 22 نوفمبر ليجمع الأعمال المعاصرة والتصاميم القابلة للاقتناء.

ويعود "بينالي أبوظبي للفن العام" بمجموعة جديدة من الأعمال الفنية المخصصة للمساحات العامة، حيث تنطلق فعالياته في منطقة العين في 23 أكتوبر الجاري قبل افتتاحه في أبوظبي اعتباراً من 15 نوفمبر المقبل مع استمرار عرض الأعمال حتى عام 2027، في إطار برامج تتيح للجمهور استكشاف الفنون والتفاعل المباشر معها.

ويحتفي البرنامج بالتراث الإماراتي عبر تنظيم مهرجان الحرف والصناعات التقليدية في موقع القطارة بمنطقة العين من 23 أكتوبر حتى 11 نوفمبر متضمناً عروضاً حية وسوقاً نابضة بالحياة، وانطلاق النسخة الخامسة من مهرجان التراث البحري على كورنيش أبوظبي من 20 إلى 29 نوفمبر لتقديم استعراضات الملاحة وتجارب المأكولات الساحلية على مدار عشرة أيام، وصولاً إلى إقامة مهرجان الحصن في منطقة الحصن من 15 إلى 30 يناير 2027 للاحتفاء بالحرف والتقاليد المجتمعية الأصيلة.

وعلى الصعيد الرياضي والترفيهي، تعود منافسات الفنون القتالية المختلطة "يو إف سي" إلى أبوظبي في 24 أكتوبر المقبل بأسبوع حافل بالنزالات الحماسية، ويقام سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 من 3 إلى 6 ديسمبر متضمناً فعاليات ترفيهية على مدى أربعة أيام، إلى جانب عودة مهرجان ليوا الدولي 2027 في شهر ديسمبر ليقدم تجربة شتوية مميزة، وانطلاق عروض "موسم أبوظبي للكوميديا" خلال أكتوبر بمشاركة نجوم عالميين منهم راسل بيترز ومورغان جاي ومو عامر وماز جبراني، علاوة على فعاليات مهرجان أم الإمارات التي تشمل أنشطة عائلية وتجارب طهي وعروضاً حية في أبوظبي والعين والظفرة.