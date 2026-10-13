اتفاقية إستراتيجية بين نادي العين و"ريد بُل" لتطوير المواهب الكروية

العين في 13 أكتوبر / وام / أعلن نادي العين إبرام شراكة إستراتيجية مع العلامة التجارية العالمية "ريد بُل"، في إطار توجهه إلى توسيع شراكاته مع المؤسسات الرياضية والعلامات التجارية العالمية، والاستفادة من خبراتها في مجالات الأداء العالي والابتكار وتطوير المواهب الكروية.

تهدف الشراكة إلى الاستفادة من خبرات "ريد بُل" في الرياضة الاحترافية، وبرامج التدريب عالي الأداء، واكتشاف المواهب الشابة ورعايتها، بما يدعم جهود النادي في تطوير قدرات اللاعبين الواعدين وإعداد الأجيال القادمة، ويسهم في تعزيز فرص نمو كرة القدم الإماراتية.

وتأتي هذه الشراكة امتداداً لمسيرة نادي العين على المستويين المحلي والقاري، والتي شهدت تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا مرتين، كما تنسجم مع توجهاته نحو تعزيز حضوره على الساحة الدولية.

واحتفاء بإطلاق الشراكة، شهد استاد هزاع بن زايد عرضاً جوياً قدمه ديميتريس كولياكوس، رياضي الباراموتور لدى "ريد بُل"، حيث وصل إلى الاستاد على متن باراموتور.

وأكد النادي أن الاتفاقية تعكس حرصه على توسيع شبكة شراكاته مع المؤسسات العالمية، والاستفادة من خبرات شركائه الدوليين بما يدعم خططه المستقبلية في تطوير كرة القدم.