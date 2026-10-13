"جاهزية" يطلق أول برنامج وطني لإعداد مدربي طب الطوارئ والكوارث والأزمات

أبوظبي في 13 أكتوبر / وام / أطلق البرنامج الإماراتي الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية "جاهزية" أول برنامج وطني لتدريب المدربين في طب الطوارئ والكوارث والأزمات، بالتعاون مع شركائه الأكاديميين الدوليين، بهدف إعداد مدربين معتمدين من المؤسسات الحكومية والخاصة، وتوحيد منهجيات التدريب الطبي، وتعزيز قدرات المؤسسات الصحية وفرق الاستجابة الأولى وفق المعايير الدولية.

يستهدف البرنامج الأطباء والممرضين والمسعفين وفنيي الطوارئ والعاملين في إدارة الأزمات والكوارث الصحية، إلى جانب الكوادر المعنية بالاستجابة الميدانية، من خلال مسارات تخصصية تشمل إدارة الحوادث الكبرى والإصابات الجماعية، والفرز الطبي، والقيادة والتحكم، والاستجابة للمخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، والإخلاء الطبي، وجاهزية المستشفيات، وإدارة الموارد الصحية خلال الأزمات.

ويجمع البرنامج بين المحاضرات العلمية وورش العمل التطبيقية والتدريب الميداني والمحاكاة الطبية المتقدمة، إلى جانب تأهيل المشاركين في مهارات التعليم الطبي، وتصميم البرامج التدريبية، وإدارة السيناريوهات، وتقييم الكفاءات، بما يؤهلهم لتنفيذ برامج تخصصية داخل المؤسسات الصحية والميدانية.

وأكد الدكتور عادل عبدالله الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس مبادرة أطباء الإمارات الرئيس التنفيذي لبرنامج "جاهزية"، أن إعداد المدربين يمثل ركيزة أساسية لبناء قدرات تدريبية وطنية مستدامة في طب الطوارئ والكوارث والأزمات، ورفع قدرة القطاع الصحي على التعامل مع المخاطر والتحديات المستقبلية.

وقال إن البرنامج الجديد يستهدف إعداد مدربين وطنيين قادرين على نقل المعرفة والمهارات إلى أعداد متزايدة من العاملين في المؤسسات الصحية وفرق الاستجابة الأولى، بما يوسع نطاق الاستفادة من التدريب ويضمن استدامة أثره على المستوى الوطني.

وأضاف أن البرنامج يستفيد من الشراكات والخبرات الأكاديمية الدولية في تطوير المناهج والتطبيقات العملية وتمارين المحاكاة، مع التركيز على القيادة واتخاذ القرار وإدارة الموارد والتنسيق المؤسسي أثناء الطوارئ والكوارث والأزمات.

وأوضح أن المبادرة تسعى إلى بناء شبكة وطنية من المدربين المتخصصين القادرين على تنفيذ برامج تدريبية مستدامة في المستشفيات والمؤسسات الصحية والأكاديميات التدريبية والجهات المعنية بالاستجابة الميدانية، وفق مناهج موحدة ومعايير معترف بها دولياً، بحسب متطلبات كل برنامج.