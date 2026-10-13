المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يعزز جاهزية فرق الاتصال الحكومي لإدارة الأزمات والتحليل الإستراتيجي

الشارقة في 13 أكتوبر / وام / يطلق المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية بالشارقة، في 20 أكتوبر الجاري، البرنامج المهني المتخصص "إدارة الأزمات إعلامياً والتحليل الاستراتيجي"، بهدف تطوير قدرات موظفي الاتصال الحكومي في إمارة الشارقة، وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع الأزمات الإعلامية، ورفع كفاءتهم في التحليل الاستراتيجي وإدارة السمعة المؤسسية.

ويمتد البرنامج الذي يعقد في جامعة الشارقة حتى 17 ديسمبر 2026، ضمن مسار تدريبي على مدى ثمانية أسابيع، ويركز على الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي ودراسة الحالات وتمارين المحاكاة، بما يمكن المشاركين من التعامل مع تحديات البيئة الإعلامية واتخاذ القرارات الاتصالية بكفاءة وفاعلية.

ويستهدف البرنامج موظفي الاتصال الحكومي والإعلام والعلاقات العامة وإدارة السمعة، والعاملين ضمن فرق إدارة الأزمات والطوارئ والاستجابة المؤسسية، إلى جانب الموظفين المعنيين بالرصد الإعلامي وتحليل الاتجاهات وإعداد التقارير الداعمة لاتخاذ القرار.

وأكد سعادة طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن تطوير قدرات العاملين في الاتصال الحكومي يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز جاهزية الجهات في التعامل مع المتغيرات الإعلامية والأزمات، مشيراً إلى أن سرعة التحولات في المشهد الإعلامي تتطلب كوادر قادرة على قراءة المؤشرات وتحليلها، وتحويل المعلومات إلى قرارات ورسائل واضحة ودقيقة.

وقال علاي إن الاستثمار بالكفاءات يدعم سرعة الاستجابة ودقة القرار، لافتاً إلى أن إدارة الأزمات إعلامياً تبدأ من الرصد والتحليل والاستشراف، وبناء سيناريوهات واضحة للتعامل مع المتغيرات قبل تحولها إلى أزمة.

ويستهدف برنامج "إدارة الأزمات إعلامياً والتحليل الاستراتيجي" تطوير مهارات عملية تساعد فرق الاتصال الحكومي على اتخاذ القرار بكفاءة، وإدارة الرسائل وحماية السمعة المؤسسية وتعزيز ثقة الجمهور.

وأضاف مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن التعاون مع دائرة الموارد البشرية بالشارقة يعزز تكامل الجهود في تطوير الكفاءات الحكومية المتخصصة، وربط البرامج التدريبية باحتياجات بيئة العمل الفعلية، بما يضمن انتقال أثر التدريب من الفرد إلى المؤسسة.

ويتناول البرنامج التدريبي عدداً من المحاور المتخصصة، تبدأ بـالتفكير الاستراتيجي والتحليلي وقراءة البيئة الاستراتيجية، مروراً بالتخطيط الإعلامي الاستراتيجي والقيادة التحويلية، والرصد الإعلامي وتحليل الاتجاهات والبيانات، وإدارة الغموض والتعقيد، وصولاً إلى إدارة السمعة والتواصل الرقمي ومحاكاة الأزمات الإعلامية المتكاملة.

كما يركز على تطوير مهارات المشاركين في تصميم الخطط الإعلامية الوقائية، وتحديد أولويات الرسائل، وتحليل البيانات الإعلامية وصياغة التقارير الاستراتيجية، والتعامل مع الأخبار المغلوطة والشائعات، إلى جانب تعزيز قدرات المتحدث الرسمي في التواصل خلال الأزمات.