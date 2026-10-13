برئاسة منصور بن زايد.. "الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية" يستعرض مستجدات المنظومة التقنية الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد وبرنامج بناء القدرات الوطنية

أبوظبي في 13 أكتوبر / وام / ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية، الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي، حيث استعرض المجلس مستجدات المنظومة التقنية الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد "FedAI" وبرنامج بناء القدرات الوطنية، وعددا من المشاريع الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد الجاري تطويرها في مجالات العمل الحكومي المختلفة.

وناقش المجلس، خلال جلسته، نتائج ربط الوزارات والجهات الاتحادية بالمنظومة التقنية الوطنية وخطة العمل المحددة ضمن هذا المسار، كما اطلع على مستجدات بناء القدرات وتدريب الكوادر البشرية في الحكومة الاتحادية على نماذج وأدوات الذكاء الاصطناعي المساعد، وخطة مراحل إطلاق مساعدي الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة القادمة ضمن البرنامج الزمني للمشروع، وعدد من المشاريع الوطنية الجاري تطويرها في مجال الذكاء التشريعي والعمل الحكومي الاستراتيجي.

من جانب آخر، ناقش المجلس القوانين والتشريعات الاتحادية المقترح إعدادها في مجال المنظومة الضريبية، والمخزون الإستراتيجي للسلع الأساسية في الدولة، إضافة إلى السياسات الحكومية المعروضة بشأن الصحة العامة والثقافة وأصول البنية التحتية الحكومية والأمن السيبراني، واستعرض نتائج تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في قطاعات متعددة منها استقطاب الاستثمار الأجنبي والسياحة وبرنامج المحتوى الوطني في القطاع الصناعي.

وفي الشؤون الحكومية، اطلع المجلس على توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن "سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة ومكون أساسي للهوية الوطنية"، ومستجدات توصيات المجلس بشأن "سياسة الحكومة في تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة".