"دبي الرقمية" تطلق مسح القوى العاملة 2026 بمشاركة 5 آلاف أسرة لدعم سياسات سوق العمل

دبي في 13 أكتوبر / وام / أطلقت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في "دبي الرقمية"، مسح القوى العاملة في إمارة دبي 2026، بمشاركة عينة مستهدفة تضم 5 آلاف أسرة من المواطنين والمقيمين، بهدف توفير مؤشرات إحصائية محدثة تدعم تخطيط سوق العمل وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية وصناعة القرار.

ويأتي المسح ضمن جهود المؤسسة لتطوير منظومة إحصائية متكاملة تعزز جاهزية دبي لاقتصاد المستقبل، من خلال رصد الخصائص الرئيسية للقوى العاملة، وقياس معدلات المشاركة الاقتصادية والتوظيف والبطالة، والتعرف إلى التركيب المهني والمستويات التعليمية للعاملين والقطاعات الاقتصادية التي يعملون فيها، إلى جانب جمع بيانات تفصيلية عن الباحثين عن عمل وأساليب البحث عن الوظائف، بما يسهم في تطوير برامج تنمية رأس المال البشري ومواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل.

وصممت عينة المسح وفق منهجية إحصائية تراعي التنوع السكاني والجغرافي وخصائص الفئات المستهدفة، لضمان تمثيل مختلف شرائح المجتمع في الإمارة، وإنتاج مؤشرات موثوقة يمكن الاستناد إليها في التخطيط واستشراف التحولات المستقبلية.

وأكد سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، أن البيانات الإحصائية الدقيقة أصبحت ركيزة أساسية لتطوير السياسات العامة وتعزيز كفاءة التخطيط واتخاذ قرارات أكثر مرونة واستباقية، لا سيما في ظل التطورات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن المسح يندرج ضمن رؤية شمولية لتوفير صورة دقيقة ومحدثة عن سوق العمل في دبي، وتمكين صناع القرار من فهم التحولات الاقتصادية والاجتماعية وقياس أثر السياسات وتحديد الاحتياجات المستقبلية، مضيفاً أن نتائج المسح ستسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، إلى جانب دعم أولويات "أجندة دبي الاجتماعية 33" عبر تطوير السياسات والبرامج التي تعزز التمكين وتكافؤ الفرص وجودة الحياة.

وأشار آل ناصر إلى مواصلة تطوير منظومة العمل الإحصائي وفق أعلى المعايير الوطنية والدولية، وتوظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتحسين جودة البيانات وكفاءة إنتاج المؤشرات الرسمية.

ودعت المؤسسة الأسر والأفراد المشمولين بالمسح إلى التعاون مع فرق العمل وتقديم المعلومات المطلوبة بدقة، مؤكدة أن المشاركة المجتمعية تسهم بشكل محوري في تعزيز موثوقية النتائج وقدرتها على عكس واقع سوق العمل.

وبينت المؤسسة أن تنفيذ المسح سيتم عبر الاتصال الهاتفي والبريد الإلكتروني والرسائل النصية، إضافة إلى الزيارات الميدانية التي يجريها باحثون معتمدون، مؤكدة التزامها التام بحماية خصوصية المشاركين وسرية معلوماتهم، واستخدام البيانات المجمعة للأغراض الإحصائية فقط، وفق التشريعات والمعايير المعتمدة، ودون الكشف عن أي معلومات تحدد هوياتهم.