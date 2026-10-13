صقر غباش يهنئ ميلتون ديك بانتخابه رئيسا للاتحاد البرلماني الدولي

أبوظبي في 13 أكتوبر / وام / بعث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقية تهنئة إلى معالي ميلتون ديك رئيس مجلس النواب الأسترالي، بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد البرلماني الدولي، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الجديدة، ومواصلة مسيرة الاتحاد وتعزيز مكانته ودوره على الساحة الدولية .

وأكد معالي صقر غباش، في برقيته، أن تولي ميلتون ديك رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي في هذه المرحلة الدقيقة من العلاقات الدولية يكتسب أهمية خاصة، في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة تستدعي ترسيخ ثقافة الحوار، وتوسيع مساحات التفاهم، وتعزيز قدرة المؤسسات البرلمانية على الإسهام الفاعل في معالجة القضايا العالمية، بما يدعم تحقيق الاستقرار والازدهار للشعوب.

وأعرب معاليه عن ثقته بأن رئاسة ميلتون ديك ستشكل مرحلة متجددة في مسيرة الاتحاد البرلماني الدولي، وتعزز دوره بوصفه إطاراً جامعاً للبرلمانات، ومنصة للحوار المسؤول بين مختلف الرؤى والمواقف، انطلاقاً من أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تقريب وجهات النظر، وترسيخ أسس السلام والاستقرار والتعاون الدولي.

وأكد معالي صقر غباش حرص المجلس الوطني الاتحادي على مواصلة تعاونه الوثيق مع الاتحاد البرلماني الدولي، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير عمله وتعزيز فاعليته، بما يرسخ مكانة البرلمانات شريكاً مؤثراً في مواجهة التحديات المشتركة، ويجسد تطلعات الشعوب إلى مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً.

واختتم معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي برقيته بتجديد خالص التهاني وأصدق التمنيات لميلتون ديك بالنجاح في مهامه، معربا عن تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك بما يخدم المؤسسة البرلمانية الدولية ويحقق أهدافها النبيلة.