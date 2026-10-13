بنمو يعادل 6 أضعاف.. "مدينة دبي الملاحية" تؤجر 572 ألف قدم مربع خلال 9 أشهر

دبي في 13 أكتوبر / وام / وقّعت "مدينة دبي الملاحية" 18 عقد إيجار جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتغطي مساحات صناعية وتجارية تتجاوز 572 ألف قدم مربع، محققة بذلك قفزة في إيرادات التأجير تعادل ستة أضعاف ما سجلته خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبرز قطاعا إصلاح السفن والتصنيع البحري بوصفهما الأسرع نمواً في المدينة التي تتيح للشركات خياري الاستئجار عبر اتفاقيات سنوية قابلة للتجديد، أو اتفاقيات انتفاع بالأرض لمدة 25 عاماً لتطوير ورش الإصلاح والبناء، حيث بدأت الشركات المستأجرة للوحدات المجهزة عملياتها التشغيلية بالفعل، بينما دخلت الأراضي المشمولة بحق الانتفاع مرحلة الإنشاء، في انعكاس لثقة المستثمرين التي تجلت بتوقيع 72% من هذه العقود بعد شهر فبراير الماضي.

وأكد أحمد الحمادي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مدينة دبي الملاحية، أن إقدام الشركات على إبرام التزامات طويلة الأمد والاستثمار في المعدات والبنية التحتية يعكس الثقة التي تمنحها دبي لتخطيط المستقبل استناداً إلى قوة منظومتها، مبيناً أن ذلك يوفر لمالكي ومشغلي السفن قدرات أكبر للإصلاح وأوقات خدمة أقصر وخدمات متكاملة في موقع واحد.

وتعزيزاً لمكانة دبي التي تصنف ضمن أفضل خمسة مراكز للشحن البحري عالمياً والأولى عربياً وفق "مؤشر شينخوا - بورصة البلطيق"، والأولى عربياً والحادية عشرة عالمياً بتقرير "المدن البحرية الرائدة"، أطلقت المدينة في وقت سابق من العام الجاري مركزها الثاني للأعمال الملاحية باستثمار بلغ 160 مليون درهم لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمكاتب الفاخرة من الفئة (A)، وسط توقعات بمواصلة نمو الطلب خلال ما تبقى من عام 2026.