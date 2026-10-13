تعاون بين "دِل تكنولوجيز" و"تحالف" لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي للمدن الذكية في الإمارات

دبي في 13 أكتوبر / وام / وقعت شركة "دِل تكنولوجيز" وشركة "تحالف الإمارات للحلول التقنية" مذكرة تفاهم لتطوير حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة الطرفية، بهدف تحسين الخدمات الحضرية وتعزيز السلامة العامة ورفع كفاءة الاستجابة لاحتياجات السكان والزوار في دولة الإمارات.

وتجمع الشراكة بين خبرات "دِل تكنولوجيز" في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الطرفية ومنصة "تحالف" للتكنولوجيا داخل المركبات، بما يتيح معالجة البيانات على متن المركبات مباشرة، وتحويلها إلى معلومات تدعم اتخاذ القرارات والإجراءات التشغيلية في الوقت الفعلي، مع تقليل الاعتماد على الاتصال المستمر بالخدمات السحابية.

وتستهدف الحلول تسريع رصد مشكلات الطرق والبنية التحتية ومخالفات مواقف السيارات والأحداث المرتبطة بالسلامة العامة، بما يعزز كفاءة الصيانة وإدارة المواقف والاستجابة للتحديات الحضرية، ويدعم تطوير الخدمات الحكومية وتوظيف التقنيات الناشئة في بناء مدن أكثر ذكاءً وترابطاً في دولة الإمارات.

وقال وليد يحيى، المدير العام لشركة "دِل تكنولوجيز" لمنطقة جنوب الخليج، إن التعاون يركز على توظيف الذكاء الاصطناعي والحوسبة الطرفية لتوفير رؤى آنية عن البيئات الحضرية، بما يساعد الجهات المعنية على رصد التحديات واتخاذ قرارات أكثر دقة، وتحسين الخدمات المقدمة للسكان والزوار.

من جانبه، قال سعادة الدكتور أحمد مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "تحالف"، إن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مركبات الأساطيل الحالية يتيح تحويل البيانات التي تجمعها يومياً إلى معلومات قابلة للتنفيذ، بما يدعم رصد تحديات البنية التحتية ومواقف السيارات والسلامة العامة والاستجابة لها بسرعة ودقة أكبر.