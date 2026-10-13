509 طلبات ترشح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها العاشرة

أبوظبي في 13 أكتوبر/ وام / أعلنت جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة إغلاق باب الترشح لنسختها العاشرة، بعد تلقي 509 طلبات ترشح من 13 دولة عربية.

وتقام الجائزة برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبدعم وتوجيهات ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديَي أبوظبي والعين للسيدات.

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول من حيث عدد طلبات الترشح، بإجمالي 224 طلباً، فيما بلغ إجمالي عدد الدول المشاركة 13 دولة عربية، بما يعكس اتساع نطاق المشاركة والاهتمام المتنامي بالجائزة وبرسالتها في الاحتفاء بالإنجاز والتميز في الرياضة النسائية.

وعلى مستوى فئات الجائزة، سجلت فئة "أفضل رياضية عربية" العدد الأعلى من طلبات الترشح بإجمالي 110 طلبات، تلتها فئة "أفضل رياضية إماراتية" بإجمالي 88 طلباً.

وقال سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إن عدد طلبات الترشح للنسخة العاشرة ارتفع بنسبة 96% مقارنة بالدورة السابقة، بما يعكس النمو المستمر في حجم المشاركة والمكانة التي رسختها الجائزة على مستوى الوطن العربي، مشيرا إلى أن هذا النمو الكبير يعكس المكانة التي بلغتها الجائزة والثقة التي اكتسبتها عبر نسخها السابقة، ويعزز مستوى المنافسة ويؤكد تنامي حضورها على الساحة الرياضية العربية.

وأضاف العواني أن تلقي 509 طلبات للنسخة العاشرة يعكس تطور الجائزة واتساع المشاركة العربية فيها، وحرص الرياضيين والمؤسسات على المشاركة في منصة للاحتفاء بإنجازات رياضة المرأة.

وأشار إلى أن الجائزة تدخل مرحلة التقييم والتحكيم وفق المعايير المعتمدة، وصولا لتكريم أصحاب الإنجازات والنماذج الملهمة في تطوير الرياضة النسائية.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز النسخة العاشرة 2.2 مليون درهم، موزعة على 9 فئات فردية وجماعية، تشمل أفضل رياضية عربية، وأفضل رياضية إماراتية، وأفضل رياضية بارالمبية، وأفضل رياضية ناشئة، وأفضل مدرب أو مدربة، وأفضل مؤثرة في الإعلام الرياضي، وأفضل أسرة رياضية، وأفضل رياضية للألعاب غير الأولمبية، إلى جانب فئة أفضل فريق.

وتُمنَح جائزة خاصة لشخصية العام الرياضية العربية، التي تختارها لجنة التحكيم، تكريماً لشخصية عربية أسهمت بفاعلية في دعم وتطوير الرياضة النسائية.

ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز الدورة العاشرة في 11 نوفمبر المقبل.