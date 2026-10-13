الإمارات وإثيوبيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتطوير الدبلوماسية البرلمانية

أبوظبي في 13 أكتوبر/ وام/ التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم في أبوظبي، سعادة كيناسه مكونن جرا، القائم بأعمال سفارة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الدولة.

جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والشراكة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إثيوبيا، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتنموية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي حرص دولة الإمارات على مواصلة تطوير علاقات التعاون والشراكة مع جمهورية إثيوبيا، مشيراً إلى أهمية تعزيز التواصل والتنسيق البرلماني بين الجانبين، ودور الدبلوماسية البرلمانية في دعم العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية تعزيز الحوار والتنسيق والتعاون الدولي بما يسهم في دعم جهود تحقيق الأمن والسلام والاستقرار.

من جانبه، أعرب سعادة كيناسه مكونن جرا عن تطلعه إلى مواصلة تطوير علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، مشيداً بما حققته دولة الإمارات من تقدم وتطور في مختلف المجالات.