"العين لإدارة الأصول" تضع حجر أساس مشروع "روف هوم ميدان هورايزن" السكني في دبي

أبوظبي في 13 أكتوبر / وام / بدأت شركة "العين لإدارة الأصول"، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، أعمال البناء والتشييد في مشروع "روف هوم ميدان هورايزن" في إمارة دبي، عقب وضع حجر الأساس للمشروع الذي يضم 190 وحدة سكنية مفروشة بالكامل، والمقرر تسليمه خلال الربع الأول من عام 2029.

ويمثل المشروع الجديد أول تعاون سكني بين "العين لإدارة الأصول" و"روف للفنادق"، حيث يتكون من 19 طابقاً في منطقة "ميدان هورايزن" بمدينة محمد بن راشد في دبي، بالقرب من بحيرة تمتد لمسافة كيلومترين، ويضم وحدات سكنية صُممت بمخططات ذكية وتشطيبات عصرية مستوحاة من هوية "روف"، إلى جانب مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات المستوحاة من قطاع الضيافة لتلبية متطلبات الحياة العصرية.

ويأتي هذا الإطلاق في إطار توجه الشركة نحو تطوير مجتمعات سكنية تحمل علامات تجارية مرموقة، من خلال إبرام شراكات استراتيجية في قطاعي العقارات والضيافة، بما يدعم نمو وازدهار القطاع العمراني في دبي على المدى الطويل.

وأكد خالد الخوري، المدير التنفيذي لشركة "العين لإدارة الأصول"، أن هذا المشروع يُعد الثالث الذي تضع الشركة حجر أساسه خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن التعاون مع "روف للفنادق" يستهدف تقديم مفهوم مبتكر للسكن العصري يجمع بين الخبرة العقارية والرؤية القائمة على أسلوب الحياة، مع توفير قيمة طويلة الأمد للمستثمرين وتطوير مجتمع سكني مترابط.

وأوضح بول بريدجر، رئيس "روف للفنادق"، أن المشروع يجمع بين السكن والمرافق التي تعزز التواصل المجتمعي، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي في منطقة حيوية ومتصلة بشبكة الطرق الرئيسية في دبي، بما يلبي احتياجات السكان وتطلعاتهم للتمتع بنمط حياة عصري.