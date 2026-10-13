الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة وآفاق التعاون المشترك

بكين في 13 أكتوبر / وام / التقى معالي خلدون خليفة المبارك المبعوث الخاص لرئيس الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية، معالي وانغ يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وذلك خلال زيارته إلى العاصمة الصينية بكين.

استعرض الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها، إلى جانب البحث في عدد من المجالات الحيوية، بما يعكس الحرص المشترك على تعزيز آفاق التعاون.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين.

حضر اللقاء معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.