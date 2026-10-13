الدورة الرابعة من قمة موارد للتكنولوجيا المالية والابتكار تنطلق 20 أكتوبر

دبي في 13 أكتوبر/ وام / أعلنت شركة موارد للتمويل عن تنظيم الدورة الرابعة من قمة موارد للتكنولوجيا المالية والابتكار 2026، في 20 أكتوبر الحالي، في مدرج ميدان، بدبي، بمشاركة نخبة من قادة القطاع المالي والتكنولوجي والخبراء وصنّاع القرار، لمناقشة أبرز التحولات التي تسهم في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي.

وتنعقد القمة هذا العام تحت شعار "تحوّل القوة – ما الذي سيحدد مستقبل القطاع المالي؟"، لتوفر منصة متخصصة تجمع قادة القطاع والمبتكرين وصنّاع القرار لاستكشاف التحولات المتسارعة في قطاعي المال والتكنولوجيا، وتسليط الضوء على أبرز الاتجاهات والفرص التي ستؤثر في مستقبل الخدمات المالية والاستثمار.

وتسلط الدورة الرابعة من القمة الضوء على أحدث التطورات والأفكار والشراكات التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من المنظومة المالية، كما تتناول جلسات النقاش مجموعة من الموضوعات المرتبطة بالفرص الناشئة، والتغيرات المتسارعة في ديناميكيات القطاع، ودور التكنولوجيا والابتكار في تطوير منظومة مالية أكثر ترابطاً ومرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.

وتهدف القمة إلى تعزيز الحوار وتبادل المعرفة والخبرات بين المتخصصين والخبراء، واستكشاف حلول مبتكرة تسهم في دعم نمو القطاع المالي وتعزيز دوره في الاقتصاد الرقمي المتطور.

كما تتيح القمة للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع نظرائهم في القطاع، وبناء علاقات مهنية جديدة، والتفاعل مع قادة وخبراء القطاع المالي والتكنولوجي، إلى جانب الاطلاع على أبرز الاتجاهات والتقنيات والأفكار التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الخدمات المالية.

وقال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتمويل، إن القطاع المالي يشهد تحولات متسارعة تقودها مجموعة من العوامل الرئيسية، في مقدمتها التكنولوجيا والابتكار والتعاون، ومن خلال قمة موارد للتكنولوجيا المالية والابتكار، نهدف إلى جمع نخبة من القادة والخبراء وأصحاب الرؤى الذين يسهمون في قيادة هذا التحول، وفتح حوار بنّاء حول الفرص والتحديات التي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة للقطاع المالي.

وتحظى القمة بدعم مركز دبي المالي العالمي، وماستركارد، وجمعية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتكنولوجيا المالية، بصفتهم شركاء في الاستضافة، فيما تشارك كل من BML وOgold وAFS بصفتها شركاء داعمين، في تأكيد على أهمية التعاون والشراكات في دفع عجلة الابتكار وتطوير مستقبل القطاع المالي.

وبالتزامن مع أعمال القمة، يُقام معرض متخصص يجمع مجموعة متنوعة من الشركات العاملة ضمن منظومة التكنولوجيا المالية.

ويضم المعرض شركات متخصصة في معالجة البطاقات والمدفوعات، من بينها areeba وPaymentology، إلى جانب شركات التكنولوجيا المالية ومزودي الحلول التقنية ومجموعة من المبتكرين في القطاع.

ويتيح المعرض للمشاركين فرصة الاطلاع على أحدث الحلول والتقنيات، والتواصل المباشر مع الفرق المتخصصة، وتبادل الأفكار والخبرات، فضلاً عن استكشاف فرص جديدة للتعاون وبناء شراكات مستقبلية.