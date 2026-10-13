محمد بن سليم: استضافة رواندا للفورمولا1 خطوة إستراتيجية لتطوير رياضة السيارات في أفريقيا

دبي في 13 أكتوبر/ وام / أكد محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "FIA"، أن إعلان اختيار رواندا لاستضافة إحدى جولات بطولة العالم للفورمولا- 1 ابتداءً من عام 2030 يمثل محطة تاريخية في مسيرة رياضة السيارات، معرباً عن ثقته في قدرة أفريقيا على تكرار التجربة الناجحة التي شهدتها الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام خلال العقدين الماضيين.

وقال ابن سليّم في بيانه الصادر اليوم: عودة بطولة العالم للفورمولا - 1، التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، إلى القارة الأفريقية للمرة الأولى منذ عام 1993 تمثل لحظة تاريخية لرياضتنا، وخطوة مهمة في مسار النمو العالمي المستمر لرياضة المحركات، خاصة أن رواندا أظهرت التزاماً واضحاً بتنظيم حدث عالمي، وأن الاتحاد سيعمل مع مجموعة الفورمولا - 1 وشركائه لضمان تطوير الحلبة الجديدة وفق أعلى المعايير الدولية.

وأضاف أن الاتفاقية الممتدة لعشر سنوات لا تقتصر على استضافة سباق عالمي، بل تستهدف بناء إرث مستدام من خلال إلهام الأجيال الجديدة، وتطوير المواهب، وتهيئة فرص جديدة لرياضة السيارات في أفريقيا، بما ينسجم مع رسالة الاتحاد الدولي للسيارات في توسيع قاعدة المشاركة والوصول إلى مجتمعات جديدة حول العالم.

ورأى ابن سليّم أن مسيرة تطور رياضة السيارات في الشرق الأوسط تمثل نموذجاً يمكن أن تستفيد منه أفريقيا، لافتاً إلى أن المنطقة شهدت منذ استضافة البحرين أول سباق للفورمولا واحد عام 2004 توسعاً متواصلاً بانضمام أبوظبي وقطر والمملكة العربية السعودية إلى روزنامة البطولة، ما عزز مكانتها في رياضة المحركات العالمية.

وقال: قلّة من المناطق تبنت رياضة السيارات الدولية بالطموح الذي شهدناه في الشرق الأوسط، لا سيما في سباقات الفورمولا- 1، وهو أمر لم يغب عن أنظار القارة الأفريقية”، إلا أن استضافة رواندا للبطولة قد تسهم في تغيير نظرة القارة إلى سباقات الجائزة الكبرى، وتمهد لمزيد من التطور والازدهار لرياضة السيارات في المنطقة.

وبموجب الاتفاقية، ستستضيف رواندا سباق جائزة أفريقيا الكبرى للفورمولا - 1، اعتباراً من عام 2030، عقب استكمال إنشاء حلبة جديدة في منطقة بوغيسيرا تستوفي معايير الفئة الأولى المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات، ضمن مشروع تنموي متكامل يشمل الجوانب الرياضية والسياحية والبنية التحتية والتجارية، ويقوده مجلس رواندا للتنمية.

وستقام الحلبة على بعد نحو 40 كيلومتراً جنوب العاصمة كيغالي، بمحاذاة مطار كيغالي الدولي الجديد، مع تصميم يستفيد من الطبيعة الجغرافية للمنطقة لتوفير تجربة سباق متميزة، فيما ستعمل المنشأة طوال العام لاستضافة بطولات وفعاليات رياضة السيارات والمؤتمرات والأنشطة الترفيهية، بما يدعم السياحة، ويحفز الاستثمار، ويعزز النمو الاقتصادي في رواندا وعلى مستوى القارة الأفريقية.