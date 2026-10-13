"ووب" تطلق خدمات تطبيقها باللغة العربية وتوسع حضورها في الخليج والشرق الأوسط

دبي في 13 أكتوبر/ وام / أعلنت شركة "ووب"، المتخصصة في تقنيات الأداء البشري، إطلاق خدماتها باللغة العربية عبر تطبيقها المعاد تصميمه، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وتوفير تجربة أكثر سهولة للأعضاء الناطقين بالعربية.

ويتيح التطبيق للمستخدمين لأول مرة الاطلاع باللغة العربية على مؤشرات النوم والتعافي والإجهاد والصحة، بما يوفر رؤى صحية مخصصة تدعم اتخاذ قرارات تعزز أنماط الحياة والأداء وجودة الحياة.

وأكدت الشركة أن إطلاق الخدمات باللغة العربية يأتي امتداداً لاستثماراتها في منطقة الخليج، التي تعد من أبرز أسواق النمو لديها، مشيرة إلى أن عدد أعضائها في المنطقة سجل نمواً سنوياً تجاوز 75%، كما يأتي ضمن خططها للتوسع العالمي، المدعومة باستثمارات في البنية التحتية الإقليمية وشبكات التجزئة والشراكات البحثية والمجتمعية، بما يشمل تأسيس مكتب لها في دولة الإمارات وتوسيع شبكة توزيعها.

وأوضحت أنها تستعد لافتتاح أول مركز دولي لأبحاث وتطوير الأداء خارج مدينة بوسطن الأمريكية في دولة قطر خلال وقت لاحق من العام الجاري، في إطار دعم منظومة الصحة والأداء البشري في المنطقة.

ولفتت إلى أنها ترتبط بعدد من الشراكات في المنطقة بصفتها الشريك الرسمي للتقنيات الصحية وتقنيات الأداء القابلة للارتداء لفريق "الإمارات - XRG للدراجات" ونادي النصر لكرة القدم، إلى جانب شراكاتها مع "تحدي دبي للياقة" و"ماراثون الدوحة".

وقال ويل أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ووب"، إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أصبحت سوقاً رئيسية للشركة، في ظل النمو المتواصل الذي تشهده في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكداً استمرار الشركة في توسيع استثماراتها الإقليمية، وأن إطلاق الخدمات باللغة العربية يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم هذه الإستراتيجية.

وأضاف أن إطلاق الخدمات باللغة العربية يأتي أيضاً في إطار إحدى المبادرات الاستراتيجية للشراكة بين "ووب" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، عقب استثمار الأخيرة في جولة التمويل من الفئة "G"، بما يدعم تعزيز حضور الشركة في دولة الإمارات، وتطوير مجالات الصحة الوقائية والبحوث والابتكار في المنطقة.

وتوفر "ووب" لأعضائها تحليلات تستند إلى البيانات الفسيولوجية، بما يساعدهم على متابعة تأثير أنماط النوم والتمارين الرياضية والتوتر والتعافي في صحتهم وأدائهم، وتحويل تلك البيانات إلى إرشادات مخصصة لدعم تحسين جودة الحياة.