أسبوع دبي للتصميم ينطلق 3 نوفمبر بمشاركة نخبة من المبدعين العالميين

دبي في 13 أكتوبر/ وام / تنطلق فعاليات الدورة الثانية عشرة من "أسبوع دبي للتصميم"، خلال الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر المقبل في حي دبي للتصميم، تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وبشراكة إستراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من "دبي للثقافة".

ويقدم الحدث برنامجاً متنوعاً من المعارض والتركيبات الفنية وورش العمل والجلسات الحوارية والتجارب التفاعلية، بمشاركة نخبة من المصممين والمعماريين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز التواصل وتبادل الخبرات واستكشاف دور التصميم في تطوير المجتمعات والمساحات المشتركة.

وأكدت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، أن أسبوع دبي للتصميم يشكل منصة عالمية للاحتفاء بالمواهب الإبداعية ودعمها، مشيرة إلى أن الشراكة الإستراتيجية مع الحدث تسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للإبداع والتميز في التصميم، بما ينسجم مع مستهدفات إستراتيجية قطاع التصميم 2033.

من جانبها، أكدت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في دبي للثقافة، أهمية الحدث في دعم نمو قطاع التصميم وتوسيع آفاق المبدعين، وتعزيز مكانة دبي بوصفها أول مدينة مبدعة في التصميم في الشرق الأوسط ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة.

وأوضحت أن الهيئة تواصل دعم المبادرات التي تسهم في صقل المواهب وتحفيز الابتكار وتعزيز تنافسية الصناعات الثقافية والإبداعية.

ويشهد الأسبوع تنظيم معرض "داون تاون ديزاين" خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر، بمشاركة علامات تجارية عالمية وإقليمية، إلى جانب عرض أعمال المصممين الإماراتيين والمواهب الناشئة.

كما يتضمن برنامج "أبواب" الذي يقام هذا العام تحت عنوان “بعبارات أخرى”، لاستكشاف العلاقة بين اللغة والتصميم، فيما تركز مسابقة “الأشغال المدنية” على موضوع “مناخات المكان”، من خلال مشروع "ثلاث حدائق وغرفة" الفائز بالمسابقة، الذي صممه استوديو “NAO Architects” في دبي.

ويعود معرض المصممين الإماراتيين، بدعم من دبي للثقافة، تحت عنوان "إرث الغد"، وبمشاركة المهندسة المعمارية والمصممة الزينة لوتاه بصفتها شريكة التصميم لعام 2026، لتسليط الضوء على إعادة توظيف الموروث الثقافي والحرفي في التصميم المعاصر.

وتشمل الفعاليات تركيبات فنية ومعارض متخصصة في العمارة والتكنولوجيا والحرف، إلى جانب مشاركة منصة “بينتريست” للمرة الأولى، وتنظيم سوق أسبوع دبي للتصميم يومي 7 و8 نوفمبر، بمشاركة شركات محلية وصناع مستقلين، وعروض حية وأنشطة عائلية.