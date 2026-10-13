"دو" تُسرّع جاهزية الجيل السادس بأول اتصال تجاري بنطاق "U6GHz" على مستوى العالم

دبي في 13 أكتوبر/ وام / أعلنت "دو"، للاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم عن تحقيق إنجاز عالمي، تمثل في تقديم أول خدمة اتصال تجارية في العالم تعتمد على نطاق الترددات العليا 6 جيجاهرتز "U6GHz" عبر شبكة متكاملة تشمل طرفي الاتصال، باستخدام أجهزة العملاء الخارجية "CPE" المتوفرة تجاريًا على شبكتها الحية للجيل الخامس المتقدم "5G+".

ويرسي هذا الإنجاز أساسًا لجيل جديد من خدمات الاتصالات اللاسلكية عالية السعة للمنازل والشركات والقطاعات الصناعية المختلفة، إذ يوفر نطاق "U6GHz" سعة موسعة لدعم النطاق العريض المحسن للهواتف المحمولة والوصول اللاسلكي الثابت من الجيل التالي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الحوسبة السحابية، والتجارب الرقمية التفاعلية فضلًا عن تعزيز قدرات البيئات المتصلة.

ونجحت "دو" في تحويل تقنيات الاتصال اللاسلكي من الجيل القادم إلى خدمة عملية وجاهزة تمامًا للاستخدام، تعتمد على معدات مثل أجهزة الراوتر التي يستخدمها العملاء بالفعل في المنازل أو أماكن العمل.

وقال سليم البلوشي الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة "دو"، إننا نضع اليوم تقنية "U6GHz" بين أيدي عملائنا من خلال خدمة تجارية متكاملة، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المستهلكين والشركات والتطبيقات الرقمية الناشئة، مثمناً الدور المحوري لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في تمكين هذا التقدم من خلال استراتيجيتها الاستشرافية الخاصة بالطيف الترددي ودعمها المتواصل لتقنيات الجيل القادم.

ومن خلال تقديم حل متكامل يربط الشبكة بالعميل، تُعزز "دو" التبني التجاري لنطاق U6GHz، مما يتيح للعملاء الاستفادة من اتصالات الجيل القادم، ويرسي في الوقت نفسه الأساس للانتقال من شبكات الجيل الخامس المتقدم "5G+" إلى شبكات الجيل السادس "6G" المستقبلية، كما يدعم هذا الإنجاز تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الريادة العالمية في مجال تقنيات الجيل السادس والاتصالات الرقمية من الجيل القادم.