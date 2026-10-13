قمة “رايز 2026” تنطلق غداً في دبي بمشاركة أكثر من 250 من قادة الاستثمار العالمي

دبي في 13 أكتوبر / وام / تنطلق غدا في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات قمة "رايز 2026 - RISE"، بمشاركة أكثر من 250 من المستثمرين المؤسسيين وممثلي صناديق الثروة السيادية والقادة الحكوميين وكبار المطورين العقاريين، لبحث التحولات في حركة رؤوس الأموال العالمية واستكشاف الفرص الاستثمارية في قطاعات البنية التحتية والعقارات والتكنولوجيا.

وتقام القمة تحت شعار "إعادة الزخم للاقتصادات العالمية"، في ظل مؤشرات إيجابية للاقتصاد الإماراتي، أبرزها ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في دبي إلى 54.5 نقطة خلال سبتمبر الماضي، ونمو التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بنسبة 13.1% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ 1.937 تريليون درهم.

كما ارتفع عدد الشركات المسجلة النشطة في مركز دبي المالي العالمي إلى 10,018 شركة خلال النصف الأول من 2026، بنمو نسبته 30% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتستضيف القمة حوارين ضمن سلسلة القادة العالميين، يشارك في أولهما خوسيه مانويل باروسو، رئيس المستشارين الدوليين في “غولدمان ساكس” والرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، لمناقشة التحولات في تدفقات رؤوس الأموال والتنافس العالمي على استقطاب الاستثمارات طويلة الأمد.

ويستعرض لودوفيك سوبران، الرئيس التنفيذي للاستثمار وكبير الاقتصاديين في مجموعة “أليانز”، تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على قرارات المستثمرين وتوزيع الأصول وإدارة المخاطر.

وتناقش جلسة بمشاركة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، دور التنويع الاقتصادي والشراكات التجارية والاستثمارية في تعزيز مرونة الاقتصادات وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام.

ويستعرض معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، النموذج الاقتصادي للإمارة ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، فيما يتناول محمد العبار، المؤسس والعضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، استراتيجيات الاستثمار والتطوير طويل الأمد في ظل تقلبات الأسواق.

وتسلط القمة الضوء على مستقبل التطوير العمراني، بمشاركة خالد المالك، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للعقارات، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، لمناقشة المخططات الرئيسية للمدن ونماذج النمو العقاري المتكاملة.

كما تبحث جلسة متخصصة مستقبل ترميز الأصول العقارية، والأطر التنظيمية والقانونية اللازمة لتعزيز حماية المستثمرين وتطوير نماذج الملكية الرقمية، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في القطاع.

وقال الدكتور محمود البرعي، رئيس الاتحاد الدولي للعقارات - فرع الإمارات، إن القمة تمثل منصة لتعزيز التعاون بين المطورين والمستثمرين والمؤسسات العقارية، وتحويل النقاشات إلى فرص استثمارية تدعم نمو القطاع.

ويتناول برنامج القمة متطلبات البنية التحتية اللازمة للتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خصوصا مراكز البيانات والطاقة والقدرات التمويلية، إلى جانب دور الاستثمارات الخاصة في سد فجوات تمويل البنية التحتية الرقمية وقطاعات النقل والطاقة.

وقال مارك أولسون، الشريك الإداري في "لوميير كابيتال بارتنرز"، إن توفير الطاقة والبنية التحتية والتمويل أصبح من أبرز التحديات أمام نمو الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أهمية دور رؤوس الأموال الخاصة في دعم هذا التوسع.

وتخصص القمة جلسات لبحث الفرص الاستثمارية في السياحة والضيافة والترفيه وتطوير الوجهات، بمشاركة توماس ماير، الرئيس التنفيذي لجميرا، وفرناندو إروا، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للترفيه، وليام فيندلي، الرئيس التنفيذي لشركة "ميرال دستينيشنز".

وتهدف القمة إلى تعزيز التواصل بين المستثمرين وصناع القرار، واستشراف توجهات الاستثمار العالمي في أسواق رأس المال والبنية التحتية والعقارات واقتصاد التجارب، بما يسهم في تطوير شراكات جديدة ودعم النمو الاقتصادي طويل الأمد.