ولي عهد الشارقة يفتتح الخميس أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري

الشارقة في 13 أكتوبر/ وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يفتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بعد غد الخميس، أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وذلك في مقر المجلس.

ويأتي ذلك بعد أن أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 51 لسنة 2026 بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الرابع من الفصل التشريعي الحادي عشر، وبحسب المرسوم الأميري يُدعى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد في دوره العادي الرابع من الفصل التشريعي الحادي عشر يوم الخميس الموافق الخامس عشر من شهر أكتوبر لعام 2026.

وكان المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، قد أنجز خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر العديد من الإنجازات البرلمانية، حيث عقد المجلس 18 جلسة عامة شهدت خلالها مناقشات معمقة وحوارات هادفة تجلت في القطاع الرقابي عبر مناقشة سياسات 6 هيئات ودوائر حكومية حيوية متتالية، شملت هيئة الطرق والمواصلات، ودائرة التخطيط والمساحة، ودائرة الأشغال العامة، ودائرة الموارد البشرية، ودائرة التسجيل العقاري، وصولاً إلى دائرة شؤون الضواحي.

وشارك في دورة الانعقاد الماضية أعضاء وعضوات المجلس في طرح الأسئلة، سواء كانوا من مقدمي الطلب أو طالبي الكلمة مسجلين من خلالها 194 مداخلة ثرية، تضمنت 173 سؤالاً مباشراً إلى مسؤولي الدوائر والهيئات الحكومية، مما أسفر عنها إصدار 38 توصية موضوعية لامست خدمات وتطلعات المجتمع في مواجهة التحديات الحالية برؤى مستقبلية طموحة.

وعلى الصعيد التشريعي فلقد أثبت المجلس متانة أدواته القانونية من خلال دراسة وإقرار 5 مشروعات قوانين مُحالة من المجلس التنفيذي للإمارة صِيغت بدقة لتعزيز التنمية والعدالة.