سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس غينيا

كوناكري في 13 أكتوبر/ وام / قدّم سعادة أحمد إبراهيم الظاهري أوراق اعتماده إلى فخامة مامادي دومبويا، رئيس جمهورية غينيا، سفيراً لدولة الإمارات لدى غينيا، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في قصر محمد الخامس بالعاصمة كوناكري.

ونقل سعادته إلى فخامة دومبويا تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه اللّه"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه اللّه"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم له ولجمهورية غينيا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامته سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً مزيداً من النماء والازدهار.

وتمنى فخامة دومبويا لسعادة الظاهري التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل الدعم الممكن لتسهيل مهامه بما يسهم في تطوير العلاقات وتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

من جانبه، أعرب سعادة الظاهري عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية غينيا، مؤكداً حرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يدعم أواصر التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غينيا، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل بما يحقّق المصالح المشتركة للبلدين.