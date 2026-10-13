صقر غباش يبحث مع السفير الألماني تعزيز التعاون البرلماني والشراكة الإستراتيجية بين البلدين

أبوظبي في 13 أكتوبر/ وام / استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، سعادة الدكتور توبياس تونكل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وتطوير التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتنسيق بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الألماني "البوندستاغ"، بما يدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وفي بداية اللقاء، رحب معالي صقر غباش بالسفير الألماني، مهنئاً سعادته بمناسبة بدء مهام عمله لدى الدولة، ومعرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك بما يدعم العلاقات الثنائية ويوسع آفاق التواصل بين المجلس الوطني الاتحادي والبوندستاغ.

وأكد معاليه عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، بفضل حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون المشترك، مشيراً إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية في دعم مسارات التعاون وتبادل الرؤى بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد معالي صقر غباش بالنجاح الذي حققته زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال شهر سبتمبر الماضي، مؤكداً أنها شكلت محطة مهمة في مسار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وأسهمت في الارتقاء بالعلاقات إلى مرحلة أكثر شمولاً ومؤسسية.

وأكد معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي أهمية مواكبة التعاون البرلماني للزخم السياسي والاقتصادي الذي أوجدته الزيارة، بما يسهم في دعم تنفيذ مخرجاتها وتوسيع مجالات الشراكة والاستثمار والتعاون في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.

وأشار معاليه إلى اللقاء الذي عقده خلال الزيارة مع سعادة أوميد نوريبور، نائب رئيسة البوندستاغ، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون البرلماني بما يواكب المستوى المتقدم للعلاقات الإستراتيجية بين البلدين، معرباً عن تطلعه إلى فتح آفاق جديدة لشراكة أوسع وأعمق بين دولة الإمارات وألمانيا.

من جانبه، أشاد سعادة الدكتور توبياس تونكل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه علاقات التعاون بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون البرلماني وتبادل الزيارات والخبرات، لا سيما في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى ألمانيا، وما كان لها من أثر إيجابي في دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع من التعاون والشراكة.

حضر اللقاء سعادة عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني بالمجلس الوطني الاتحادي.