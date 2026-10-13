"المركزي المصري"ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 33.9 مليار دولار خلال 8 أشهر

القاهرة في 13 أكتوبر/ وام / أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 27.2% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مسجلة مستوى قياسياً بلغ نحو 33.9 مليار دولار، مقارنة بـ26.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة قدرها 7.3 مليار دولار.

وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان اليوم، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال شهر أغسطس 2026 بنسبة 21.7%، لتبلغ نحو 4.2 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025، بزيادة قدرها نحو 700 مليون دولار.