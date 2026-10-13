راكز تدرب رواد الأعمال على تخطيط وإدارة حملات الإعلان الرقمي

رأس الخيمة في 13 أكتوبر/ وام / نظّمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" ورشة عمل في مركز كومباس للأعمال، بهدف مساعدة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة على تخطيط حملات إعلانية رقمية موجّهة، وإدارة ميزانياتهم التسويقية بكفاءة، وتقييم نتائج حملاتهم.

وجاءت الورشة تحت عنوان "الإعلان الرقمي لأصحاب المشاريع الفردية: إدارة إعلانات ميتا بفعالية" لتسلّط الضوء على تحدٍّ شائع تواجهه المشاريع الصغيرة، يتمثّل في تحقيق نتائج تجارية ملموسة من الإنفاق الإعلاني في ظل محدودية الموارد، واستعرضت سبل الانتقال من الاكتفاء بترويج المنشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى تخطيط حملات إعلانية منظّمة ترتبط بأهداف الأعمال وتستهدف العملاء المناسبين.

وتعرّف المشاركون على كيفية استخدام مؤشرات الأداء لتقييم فاعلية الحملات وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تعديل، ومن خلال أمثلة عملية ونقاشات تفاعلية، شجّعت الورشة أصحاب المشاريع على اتخاذ قرارات تستند إلى نتائج الحملات وبيانات أدائها، بما يساعدهم على توجيه ميزانياتهم بكفاءة أكبر وتحسين نهجهم الإعلاني بمرور الوقت.

وتناولت الورشة الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في التسويق الرقمي، حيث اطّلع المشاركون على كيفية توظيف أدواته في إعداد المحتوى الإعلاني وتبسيط التحضير للحملات، وقدّمت هذه الأدوات حلولاً عملية لتوفير الوقت والجهد، ومساعدة أصحاب المشاريع على إدارة حملاتهم بالتوازي مع مسؤولياتهم اليومية في تشغيل أعمالهم.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" إن الوصول إلى العملاء المناسبين مع ضبط التكاليف يمثل تحدياً مستمراً للعديد من المشاريع الصغيرة، ويتيح الإعلان الرقمي فرصاً للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، لكن أصحاب الأعمال يحتاجون إلى فهم كيفية تخطيط الحملات وتقييم نتائجها، ومن خلال ربط رواد الأعمال بالخبرات المتخصصة، نسعى إلى مساعدتهم على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن استثماراتهم التسويقية، وتطوير المهارات التي تدعم نمو أعمالهم.