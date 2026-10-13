وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يبحثون حماية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة

القاهرة في 13 أكتوبر/ وام / عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب اليوم اجتماع دورته الـ84 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لبحث تعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم السياسات الاجتماعية العربية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وناقش الاجتماع، الذي ترأسته معالي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، عددا من المبادرات العربية، من بينها التصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة والمؤشر العربي للمسؤولية الاجتماعية، ومتابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، خاصة مكافحة الفقر متعدد الأبعاد وتعزيز السياسات الاجتماعية المتكاملة.

كما تم بحث تنفيذ إعلان عمان - برلين الصادر عن القمة العالمية للإعاقة، وبيان عمان المتعلق بالقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة عام 2025، ومقترح إنشاء المرصد العربي للمخدرات، وتعزيز جهود الوقاية والتعافي والإدماج الاجتماعي، إلى جانب مواجهة آثار التغير المناخي على الفئات الهشة، وحوكمة التشغيل والشمول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير الخدمات الاجتماعية.

-سر-.