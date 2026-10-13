اقتصادية دبي و"دي إتش إل" تدعمان 50 مصدراً لتعزيز تنافسية الصادرات عالمياً

دبي في 13 أكتوبر/ وام / نظمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع شركة "دي إتش إل" العالمية للخدمات اللوجستية، ورشة عمل متخصصة بمشاركة 50 مصدرا من أعضاء برنامج دعم الصادرات، بهدف تعزيز جاهزية المصنّعين في دبي لدخول الأسواق العالمية ورفع قدرتهم التنافسية.

وركزت الورشة على تزويد المشاركين بالمعارف والحلول العملية في مجالات الخدمات اللوجستية وتخطيط سلاسل التوريد والتجارة الدولية، بما يساعد الشركات على تجاوز تحديات التصدير وتحسين كفاءة عملياتها التجارية.

وجاءت الورشة تفعيلا للشراكة الإستراتيجية التي أعلنتها الدائرة و"دي إتش إل" خلال منتدى "اصنع في الإمارات 2026" في مايو الماضي، والتي تتيح لأعضاء برنامج دعم الصادرات المؤهلين الاستفادة من أسعار شحن تفضيلية وحلول لوجستية مخصصة ودعم متكامل لسلاسل الإمداد، بما يسهم في خفض تكاليف التصدير وتسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وأكد محمد المرزوقي، نائب الرئيس المساعد بالإنابة لإدارة الصناعة وتنمية الصادرات في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، أن المصنّعين في دبي يمتلكون مقومات تنافسية تؤهلهم للتوسع عالميا، مشيرا إلى أن الشراكات الاستراتيجية تسهم في تحويل هذه الإمكانات إلى فرص نمو مستدامة.

وقال إن التعاون مع "دي إتش إل" يتيح للشركات الاستفادة من الخبرات العالمية في الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بما يعزز قدرتها على دخول أسواق جديدة، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

من جانبه، قال محمود حاج حسين، المدير العام لشركة "دي إتش إل إكسبرس الإمارات"، إن الشراكة تجمع بين شبكة الشركة العالمية وخبراتها في التجارة عبر الحدود والدعم العملي المقدم للمصنّعين، بما يساعدهم على تبسيط العمليات التجارية والوصول إلى عملاء جدد خارج الدولة.

وتأتي المبادرة في إطار جهود دبي لتحقيق مستهدفات أجندتها الاقتصادية D33، ومن بينها مضاعفة القيمة المضافة لقطاع التصنيع بحلول عام 2033، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة وقدراتها الإنتاجية واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تعزز ارتباطها بالأسواق الدولية.