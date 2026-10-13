مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تحتفي بمرور 20 عاماً وتكرم موظفيها

دبي في 13 أكتوبر/ وام / احتفت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بمرور عشرين عاماً على تأسيسها بإطلاق شعار الذكرى وتكريم الموظفين الذين أكملوا 20 عاماً من الخدمة في المؤسسة.

حضر الحفل سعادة محمد حسن الشحي المدير التنفيذي للمؤسسة وأعضاء مجلس الإدارة والقيادات الإدارية وموظفو المؤسسة احتفاءً بمسيرتها في خدمة المواطنين وتعزيز الاستقرار السكني للأسر الإماراتية وتقديراً لإسهامات العاملين في تطوير خدماتها.

وتضمن الحفل عرضاً مرئيا لمسيرة المؤسسة وإطلاق شعار الذكرى العشرين، وآخر أبرز دور الموظفين في تطوير خدماتها، كما تم تكريم الموظفين الذين أكملوا عشرين عاماً من الخدمة.

وقال سعادة محمد حسن الشحي إن مرور عشرين عاماً على تأسيس المؤسسة يمثل محطة مهمة لاستعراض مسيرة حافلة بالعمل والعطاء، واستحضار دعم القيادة الرشيدة وثقتها، التي مكّنت المؤسسة من مواصلة رسالتها في خدمة المواطنين وتعزيز الاستقرار للأسر الإماراتية، والجهود التي بذلتها فرق العمل على مدى عقدين لتطوير خدمات الإسكان للمواطنين.

وأضاف أن الإنجازات تحفز المؤسسة على تطوير خدماتها وتبني حلول مستدامة تلبي احتياجات الأسر المواطنة، بما ينسجم مع رؤية دبي لتعزيز الاستقرار الأسري وجودة الحياة.

وأشار أن جهود الموظفين وخبراتهم أسهمت في تعزيز الاستقرار الأسري لمواطني دبي، موجهاً الشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة والقيادات الإدارية الحاليين والسابقين وجميع موظفي المؤسسة، ومؤكداً أن الإنجازات المتحققة تدفع لمواصلة تطوير الخدمات بما يلبي تطلعات المواطنين واحتياجاتهم.