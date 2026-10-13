وفد إمارة رأس الخيمة يختتم جولة في الولايات المتحدة بتعزيز الشراكات وفرص التجارة والاستثمار

رأس الخيمة في 13 أكتوبر/ وام / اختتم وفد من إمارة رأس الخيمة، ضم ممثلين عن عدد من أبرز الجهات في الإمارة، جولة شملت أربع ولايات أمريكية، عزز خلالها علاقات الإمارة مع جهات حكومية وشركات ومستثمرين وجامعات ومؤسسات للتنمية الاقتصادية في ولايات فلوريدا وميشيغان ونيفادا ويوتا، ومهّد لفرص جديدة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار والتعاون المؤسسي.

وترأس الوفد الدكتور كارل ريختر، مستشار العلاقات الدولية في مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وركز برنامج الجولة على تعزيز العلاقات القائمة وبناء أخرى جديدة وتحويلها إلى فرص ملموسة للإمارة، فيما شملت اللقاءات قطاعات التنمية الاقتصادية، والتصنيع المتقدم، والتكنولوجيا والابتكار، والضيافة والسياحة، والتعليم، والزراعة والغذاء، والعقارات والبنية التحتية.

وأثمرت الجولة عن توقيع ثلاثة خطابات نوايا بين غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ممثلةً بسعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام الغرفة، وثلاث مؤسسات أعمال أمريكية بارزة، هي غرفة تجارة ميامي الكبرى في فلوريدا، ومنظمة "آن أربور سبارك" في ميشيغان، ومركز التجارة العالمي في يوتا.

وتهدف خطابات النوايا إلى تعزيز سبل التعاون بين مجتمعات الأعمال، وتوثيق التعاون الاقتصادي، وتوسيع فرص التجارة والاستثمار وريادة الأعمال والشراكات التجارية بين الأطراف المعنية.

وقال الدكتور كارل ريختر: عكست الجولة متانة العلاقات التي تبنيها رأس الخيمة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وما تتيحه هذه العلاقات من فرص واعدة حين تٌعزز برؤية واضحة للتعاون طويل الأمد كما أقمنا شراكات جديدة في كل من فلوريدا وميشيغان ونيفادا ويوتا، وعززنا علاقات قائمة مع جهات حكومية وغرف تجارة وجامعات وشركات ومستثمرين، بما يوفر أساساً متيناً لمواصلة التواصل والتعاون العملي.

وأضاف: حققت الجولة نتائج مهمة، ونعتبرها بداية لعلاقة أعمق وأكثر استدامة بين رأس الخيمة والولايات المتحدة. وأولويتنا الحفاظ على هذا الزخم، ومتابعة الفرص التي حددناها وتحويلها إلى شراكات طويلة الأمد واستثمارات وتبادل تجاري ومعرفي. ونتطلع قدماً إلى استقبال شركائنا الأمريكيين في الإمارة، وترسيخ العلاقات معهم بما يحقق قيمة مشتركة للمجتمعات وقطاعات الأعمال لدى الجانبين.

وعقد الوفد في ولاية فلوريدا أكثر من 20 اجتماعاً، من بينها لقاءات مع دانييلا ليفين كافا، عمدة مقاطعة ميامي-ديد، وفرانسيس سواريز، عمدة مدينة ميامي السابق، وذلك استكمالاً للاتفاق الذي أبرمته رأس الخيمة ومدينة ميامي عام 2025 لتعزيز التعاون في مجالات متعددة ذات اهتمام مشترك.

كما عقد الوفد لقاءات مع جامعة ميامي، وجامعة فلوريدا الدولية، وجهات من قطاع التكنولوجيا المتنامي، بحث خلالها فرص التعاون في التعليم والابتكار والاستثمار والأعمال، وأسهمت هذه اللقاءات في بناء علاقات جديدة وتحديد عدد من الفرص المحتملة.

وفي ولاية ميشيغان عقد الوفد 34 لقاءً في لانسنغ وآن أربور ومنطقة ديترويت الكبرى، أسهمت في بناء علاقات جديدة وتطوير فرص في مجالات التصنيع المتقدم، والهندسة، والروبوتات، والتكنولوجيا الزراعية، وتقنيات الرعاية الصحية، والتعليم والعقارات.

وأتاحت اللقاءات مع مؤسسة ميشيغان للتنمية الاقتصادية، وجامعة ميشيغان، وجامعة ولاية ميشيغان، وغيرها من المؤسسات، استكشاف فرص للاستثمار واحتضان الشركات الناشئة والبحوث والوصول إلى الأسواق الدولية. كما أسفرت اجتماعات مع 12 شركة عن تحديد فرص محتملة للتعاون مع هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز".

وبحث الوفد في ولاية نيفادا فرص التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية، والضيافة، والسياحة وتطوير الوجهات.

وأثمرت اللقاءات مع مكتب حاكم ولاية نيفادا للتنمية الاقتصادية وتحالف لاس فيغاس الاقتصادي العالمي "LVGEA" عن تحديد فرص محتملة في التعدين المستدام ومنظومات الليثيوم ذات الحلقة المغلقة، فيما أسهم منتدى للأعمال في استقطاب اهتمام مستثمرين بفرص في مجالات الأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية، والرعاية الصحية.

كما عزز الوفد التعاون مع "وين ريزورتس" قبيل افتتاح منتجع "وين جزيرة المرجان" في سبتمبر 2027، والتقى شيلي بيركلي، عمدة مدينة لاس فيغاس، وعدداً من القيادات المعنية بتطوير الوجهات، لبحث فرص التعاون في السياحة والبنية التحتية للمؤتمرات وإمكانية إقامة علاقة توأمة.

ووسّع الوفد في ولاية يوتا شبكة علاقاته مع مؤسسات الأعمال والتنمية الاقتصادية، من خلال توقيع خطاب نوايا بين غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ومركز التجارة العالمي في يوتا، بما يتيح فرصاً جديدة للتجارة والاستثمار والشراكات بين مجتمعي الأعمال.

كما شمل برنامج الوفد في يوتا لقاءات وزيارات في قطاعات الابتكار والسياحة والضيافة، من بينها "ذا بوينت"، ومنتجع "سنوبيرد"، و"يوتا أولمبيك بارك"، و"دير فالي"، أتاحت الاطلاع على تجارب في منظومات الابتكار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الوجهات الكبرى، إلى جانب تحديد فرص للتعاون المستقبلي وتبادل المعرفة.

وتعكس الجولة التزام رأس الخيمة بتطوير شراكات دولية طويلة الأمد تدعم التنويع الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات، وتوسيع الفرص أمام مجتمع الأعمال في الإمارة، وتعزيز مكانتها بوصفها وجهة عالمية للأعمال والابتكار تتمتع بشبكة علاقات دولية واسعة.

وضم الوفد ممثلين عن مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، ورأس الخيمة العقارية، و«مرجان»، وهيئة مدينة الابتكار، ودائرة رأس الخيمة للمعرفة، والمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة.

وسيركز الوفد في المرحلة المقبلة على متابعة التواصل مع المستثمرين المحتملين والشركات والشركاء المؤسسيين، والعمل على تطوير الفرص التي حددها خلال الجولة وتحويلها إلى مشاريع فعلية وشراكات واتفاقيات إضافية.