شرطة دبي تستعرض 10 خدمات أمنية متخصصة وأنظمة ذكية في معرض المطارات دبي

دبي في 13 أكتوبر / وام / تشارك شرطة دبي بـ 10 خدمات أمنية وتخصصية في الدورة الـ25 من معرض المطارات، الذي تتواصل فعالياته حتى غد الأربعاء في مركز دبي التجاري العالمي وذلك، بحضور العميد خبير حامد الهاشمي، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، ونائبه العميد حمد بن ديلان المزروعي، وعدد من الضباط.

وقال سعادة اللواء مروان عبد الكريم جلفار، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بشرطة دبي، إن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص على تعزيز جاهزيتها الأمنية وتطوير قدراتها لدعم منظومة أمن وسلامة المطارات، عبر تبني أفضل الممارسات والحلول المبتكرة، بما يعزز شعور المسافرين والزوار بالأمن والأمان.

وتشمل الخدمات المعروضة أنظمة ذكية لتحليل وتقييم مخاطر أمن الطيران، وبرامج تنبؤية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد حركة المسافرين وتحديد الاحتياجات التشغيلية، إلى جانب تقنيات متقدمة لتعزيز السلامة الجوية ودعم عمليات الإنقاذ والاستجابة للطوارئ.

وأكد العميد خبير حامد الهاشمي أن أمن المطارات يمثل ركيزة رئيسية في دعم كفاءة قطاع الطيران واستدامة عملياته، نظراً لارتباطه المباشر بحماية الأرواح والمنشآت وتعزيز ثقة المسافرين.

وأوضح أن شرطة دبي تعمل وفق منظومة أمنية استباقية ومرنة تقوم على قراءة المتغيرات ورفع الجاهزية وتطوير القدرات البشرية والتقنية، بما يواكب النمو المتسارع في حركة السفر.

وأشار إلى أن مطار دبي الدولي تصدر مطارات العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين لمدة 12 عاماً متتالياً، وفقاً للتقرير السنوي لمجلس المطارات العالمي، لافتاً إلى أهمية المنظومة الأمنية المتكاملة وتبني أفضل الممارسات العالمية والتقنيات الحديثة لتسهيل رحلة المسافرين وتسريع إجراءات السفر.

وأضاف أن مشاركة شرطة دبي في المعرض تعكس نموذجاً أمنياً متكاملاً يوازن بين مستويات الحماية وسلاسة تجربة المسافر، ويعزز تكامل الأدوار مع الشركاء، بما يدعم كفاءة وأمن العمليات في مطارات دبي.

وقال المقدم جمال علي حسن، مدير مركز دبي لأمن الطيران المدني، إن المشاركة في المعرض تتيح الاطلاع على أحدث التقنيات والتوجهات العالمية في أمن الطيران والمطارات، وتبادل الخبرات مع الجهات المتخصصة، وإبراز التكامل بين الإدارات الأمنية ودورها في تعزيز كفاءة العمل الميداني والمؤسسي.

وتستعرض الإدارة العامة لأمن المطارات، ممثلة بإدارة التدقيق الأمني، مركز تقييم وتحليل مخاطر أمن الطيران، الذي يستخدم أنظمة ذكية لرصد وتقييم المخاطر محلياً ودولياً، وتحليل انعكاساتها على أمن مطارات دبي، ودعم متخذي القرار بالتوصيات.

كما تعرض "مركز التفتيش المستقبلي - FIC"، وهو منظومة تعتمد الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الأمنية، والتنبؤ بأعداد المسافرين واحتياجات الدعم اللوجستي، ومتابعة كثافة الحركة وأزمنة الانتظار، بما يعزز الكفاءة التشغيلية والتخطيط المستقبلي.

ويستعرض مركز الجناح الجوي نظاماً ذكياً لرصد العوائق الجوية وتحذير الطائرات منخفضة الارتفاع، عبر تحديد موقع المروحية وحركتها ورصد العوائق بالخرائط الرقمية وإصدار تنبيهات واهتزازات متدرجة لتنبيه الطيار.

كما يستعرض مهامه في نقل المصابين والكوادر والتجهيزات، وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ في المناطق الوعرة، ودعم الخطط الأمنية والرصد الجوي للحشود والعمليات الشرطية.

وتشارك في الخدمات التخصصية جهات عدة، تشمل مركز دبي لأمن الطيران المدني، والإدارات العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والذكاء الاصطناعي، والتحريات والمباحث الجنائية، والعمليات، والشؤون الإدارية، إلى جانب إدارة التفتيش الأمني "K9" ومركز الجناح الجوي.