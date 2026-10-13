جامعة أم القيوين تستعرض برامجها الأكاديمية في معرض التعليم الدولي بالشارقة

أم القيوين في 13 أكتوبر/ وام / شاركت جامعة أم القيوين في معرض "التعليم الدولي"، الذي أقيم في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الحالي، وذلك في إطار جهودها للتعريف ببرامجها الأكاديمية المتنوعة، واستقطاب الطلبة الراغبين في استكمال دراساتهم الجامعية، وتعزيز التواصل مع المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور.

وتأتي مشاركة جامعة أم القيوين في المعرض ضمن جهودها الرامية إلى توسيع نطاق التواصل مع المجتمع التعليمي، وتعزيز حضورها في الفعاليات المتخصصة التي تجمع مؤسسات التعليم العالي والطلبة وأولياء الأمور، بما يسهم في التعريف ببرامجها الأكاديمية ودورها في دعم مسيرة التعليم العالي في الدولة.

واستعرضت الجامعة خلال مشاركتها برامجها وتخصصاتها الأكاديمية، وما توفره من خيارات تعليمية تواكب متطلبات سوق العمل واحتياجات الوظائف المستقبلية، بما يسهم في تعريف الطلبة بالفرص الدراسية المتاحة، ومساعدتهم على اختيار التخصصات التي تتناسب مع قدراتهم وميولهم وتطلعاتهم المهنية.

واستقطب جناح الجامعة إقبالاً ملحوظاً من الطلبة وأولياء الأمور، الذين اطلعوا على البرامج والتخصصات الأكاديمية المطروحة، وتعرفوا على الخيارات التعليمية التي توفرها الجامعة، في ظل الاهتمام المتزايد باختيار مسارات دراسية تتوافق مع التطورات المتسارعة في مختلف القطاعات والمجالات المهنية.

وقدم أعضاء الهيئة التدريسية وممثلو قسم استقطاب الطلاب شروحاً للزوار حول البرامج الأكاديمية والتخصصات المتاحة، وأجابوا عن استفسارات الطلبة وأولياء أمورهم، بما يسهم في تعزيز وعيهم بالخيارات التعليمية ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبلهم الأكاديمي والمهني.

وقال الدكتور هاني بكر نائب مدير جامعة أم القيوين، إن مشاركة الجامعة في معرض «التعليم الدولي» تأتي في إطار حرصها على تعزيز حضورها في المحافل التعليمية، والتعريف ببرامجها الأكاديمية وتخصصاتها المتنوعة، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة وأولياء الأمور للتعرف على الخيارات الدراسية المتاحة، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات أكاديمية مدروسة تتوافق مع قدراتهم وطموحاتهم المستقبلية.

وأضاف أن الجامعة تولي اهتماماً بتطوير منظومتها التعليمية ومواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، من خلال التركيز على جودة المخرجات الأكاديمية وتنمية المعارف والمهارات التي تؤهل الطلبة للمنافسة في مختلف المجالات المهنية، مؤكداً حرص الجامعة على الإسهام في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة تدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات.