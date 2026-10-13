مقر المؤثرين وTikTok LIVE ينظمان معسكر TikTok LIVE التدريبي الأول من نوعه في المنطقة

دبي في 13 أكتوبر/ وام / نظم مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة "فيجينيرز" أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، وTikTok LIVE أول معسكر تدريبي من نوعه في المنطقة لـ TikTok LIVE، في مبادرة مشتركة تهدف إلى تمكين الجيل الجديد من صنّاع محتوى LIVE، وتزويدهم بالمعارف والمهارات والأدوات العملية اللازمة لتقديم تجارب بث مباشر تفاعلية، تتيح لهم التعبير عن إبداعهم والتواصل مع جمهورهم في الوقت الفعلي وبناء مجتمعات حول اهتمامات مشتركة.

وشارك في المعسكر التدريبي، الذي أقيم على مدى أربعة أيام خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، 37 صانع محتوى، خاضوا تجربة تعليمية وتطبيقية هدفت إلى مساعدتهم على تعزيز جودة المحتوى وتطوير أساليب احترافية فيما يتعلق بتخطيط وإنتاج واستضافة محتوى البث المباشر.

وشكل المعسكر التدريبي خطوة جديدة نحو دعم اقتصاد صناعة المحتوى وتوفير فرص جديدة لصناع المحتوى الموهوبين في المنطقة، للتعلم والتواصل وتطوير مهاراتهم نمو أعمالهم واستكشاف فرص إبداعية واقتصادية جديدة من خلال البث المباشر.

وقدم البرنامج على مدى أربعة أيام، تجربة تعليمية وتطبيقية متكاملة تمكن صناع المحتوى من تعزيز مهاراتهم في أساسيات البث المباشر، وتطوير محتوى تفاعلي جذاب وهادف، وبناء مجتمعاتهم الرقمية وتنميتها، إلى جانب تمكينهم من تطوير استراتيجيات لتوثيق التواصل والتفاعل مع جمهورهم، والتعرف بشكل عملي على خصائص وأدوات TikTok LIVE وأفضل الممارسات المتعلقة بإنتاج تجارب بث مباشر هادفة وجذابة.

وتوزعت رحلة التعلم خلال المعسكر على أربعة محاور، شملت بناء أساسيات البث المباشر، وتعزيز جودة المحتوى والتفاعل مع الجمهور، وتطوير تجربة البث باستخدام أدوات وتجهيزات احترافية، إلى جانب استكشاف فرص الأعمال المتاحة أمام صنّاع المحتوى.

وتضمنت الموضوعات التدريبية بدء البث وتنظيمه، وتحسين جودة التصوير عبر الهاتف، وفهم إرشادات وسياسات مجتمع TikTok، وربط محتوى الفيديوهات القصيرة بنمو البث المباشر، وتحسين أساليب الترحيب بالمشاهدين والتفاعل مع التعليقات وتقديم المحتوى.

كما تعرف المشاركون على إمكانات LIVE Studio وتجهيزات الإنتاج الاحترافية، بما في ذلك اختيار موضع الكاميرا والإضاءة والصوت والخلفيات، إلى جانب استكشاف فرص عقد شراكات مع وكالات إدارة المواهب، وتحقيق الدخل، وفرص التعاون مع العلامات التجارية.

وقال حسين العتولي مدير أكاديمية الإعلام الجديد إن إطلاق أول معسكر تدريبي من نوعه لـ TikTok LIVE في المنطقة، خطوة مهمة لدعم جهودنا الرامية إلى تمكين صنّاع المحتوى وتزويدهم بالمعارف والأدوات التي تساعدهم على تطوير حضورهم الرقمي وتحويل أفكارهم إلى محتوى هادف يحقق لهم انتشاراً أكبر وتفاعلاً ودخلاً مستداماً.

وأكد الحرص من خلال مثل هذه البرامج، على توفير منصة تعليمية تمنح المشاركين فرصة لتطوير مهاراتهم وبناء قنواتهم الرقمية والتواصل مع خبراء ومتخصصين في مجال صناعة المحتوى الرقمي.

وأوضح أن الاستثمار في تطوير مهارات صنّاع المحتوى يسهم في ترسخ قطاع صناعة المحتوى ويعزز استدامة الاقتصاد الإبداعي في المنطقة، ويهيئ لصناع المحتوى الموهوبين في المنطقة فرصاً جديدة للتعلم والنمو وتطوير أعمالهم وتعزيز حضورهم على منصات التواصل الاجتماعي وزيادة انتشارهم عالمياً.

من جانبه، أكد بوسيا ليو، رئيس TikTok LIVE في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، أن تنظيم أول معسكر تدريبي من نوعه في المنطقة من TikTok LIVE بالتعاون مع مقر المؤثرين، يهدف إلى منح صنّاع المحتوى فرصة للتعلم والتجربة واكتساب فهم أعمق لأدوات TikTok LIVE ويمكنهم من الاطلاع على أفضل الممارسات التي تساعدهم على تقديم تجارب تفاعلية تجمع بين الإبداع والترفيه والتواصل مع الجمهور في الوقت الفعلي.

وقال: يتيح TikTok LIVE لصنّاع المحتوى مشاركة مواهبهم وبناء علاقات حقيقية مع جمهورهم من خلال تجارب مشتركة يشارك فيها المشاهدون ويتفاعلون معها في الوقت الفعلي. ويشكل هذا المعسكر خطوة مهمة تتيح لصناع المحتوى استكشاف إمكانيات TikTok LIVE وتعزيز مهاراتهم، كما يعكس التزامنا بدعم اقتصاد صناعة المحتوى محليًا ومن خلال تعاوننا مع مقر المؤثرين، نعمل على تزويد المواهب بالمعارف والأدوات التي تساعدهم على تقديم محتوى إبداعي وبناء مجتمعات إيجابية وآمنة، سواء كانوا يستعدون لخوض تجربتهم الأولى أو يسعون إلى تطوير محتواهم وتعميق تواصلهم مع جمهورهم.

وتضمن المعسكر جلسات عملية وتدريبات بقيادة خبراء ومتخصصين، مكنت المشاركين من استكشاف إمكانات TikTok LIVE وأدواته وخصائصه، إلى جانب التعرف على أفضل الممارسات لإنتاج محتوى جذاب وهادف.

وكذلك استكشف المعسكر فرص تحقيق الدخل عبر TikTok LIVE، من خلال تعريف صنّاع المحتوى بالخيارات المختلفة المتاحة أمامهم، وتطوير فهم أعمق لأساليب بناء المجتمعات الرقمية وتنميتها، وتزويدهم بالأدوات التي تساعدهم على تطوير استراتيجيات تحقيق دخل مستدام من البث المباشر، وزيادة التفاعل مع الجمهور وتوسيع نطاق المتابعين واكتساب المزيد منهم وتعزيز تفاعلهم مع الجمهور، وبناء حضور ناجح على المنصة، بالإضافة إلى تمكينهم من بناء شراكات مع العلامات التجارية والوكالات، وفهم اقتصاد صناعة المحتوى والفرص المتاحة لتطوير أعمالهم إلى جانب إنتاج المحتوى.

كما أتاح لصناع المحتوى المشاركين فرصة تطوير مهاراتهم بما يلبي احتياجاتهم في مختلف مراحل رحلتهم مع البث المباشر، بدءاً من الراغبين في إطلاق أولى تجاربهم في البث، وصولاً إلى صنّاع المحتوى ذوي الخبرة الذين يتطلعون إلى تطوير محتواهم وتعميق علاقاتهم مع جمهورهم واستكشاف فرص جديدة للنمو عبر TikTok LIVE.

وأظهرت النتائج الأولية للمعسكر تطبيق المشاركين للمهارات التي اكتسبوها خلال البرنامج، حيث أنتج صنّاع المحتوى المشاركون 118 جلسة بث مباشر خلال فترة البرنامج وبعد انتهائه، بما يعكس الانتقال المباشر من التدريب إلى التطبيق العملي وتوظيف المهارات المكتسبة في تجارب بث فعلية، كما سجل أحد صنّاع المحتوى زيادة بنسبة 1.592 بالمئة في مرات الظهور "Impressions" بعد انتهاء المعسكر، في مؤشر على التطور الذي شهده أداء المحتوى والوصول إلى الجمهور.

وتضمنت التجارب التطبيقية للمشاركين تطوير مجموعة متنوعة من المهارات، من بينها تحسين العناصر البصرية، والسرد، والصوت ولغة الجسد، إلى جانب استخدام LIVE Studio لتقديم محتوى أكثر وضوحاً وتفاعلاً.

وشملت التجارب نماذج متنوعة من المحتوى، بما في ذلك المحتوى الاجتماعي واليومي والكوميدي، ومناقشة الموضوعات التي تهم الجمهور، ومحتوى أسلوب الحياة والطبخ، والعقارات، والرياضيات والتعليم، والسياحة وعروض السفر، بما أتاح للمشاركين تطبيق المهارات المكتسبة ضمن مجالات واهتمامات مختلفة.